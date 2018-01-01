Падение гривни: доллар преодолел новую психологическую отметку

Доллар вырос на пять копеек по отношению к гривне.

Доллар преодолел новую психологическую отметку news.online.ua

В пятницу, 3 августа, официальный курс доллара преодолел психологическую отметку в 27 гривень.

Национальный банк Украины установил следующие курсы основных иностранных валют к гривне:

1 доллар США – 27,01 грн;

1 евро – 31,37 грн;

10 российских рублей – 4,27 грн.

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Отметим, что по сравнению с курсом валют на четверг, доллар вырос на пять копеек. При этом американская валюта подорожала до максимума с конца февраля 2018 года.

Напомним, кандидат экономических наук и глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак в эксклюзивном комментарии для "Главреда" заявил о том, что когда перестал действовать фактор получения экспортной выручки от аграриев, правительство вместе с НБУ возобновили искусственную девальвацию гривны: раз есть план достичь 30,1 грн/$ — надо его выполнять.

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