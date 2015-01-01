Парубий подписал госбюджет-2017

Закон направлен на подпись президенту.
Об этом пишет РБК-Украина.
"Закон подписан председателем Верховной Рады Украины. Закон направлен на подпись президенту", — отмечается на странице документа на сайте парламента.
Верховная Рада ранее отклонила ряд постановлений об отмене бюджетообразующих законопроектов, которые были приняты в ночь принятия бюджета-2017. Таким образом, спикер ВР Андрей Парубий получил возможность подписать государственный бюджет-2017. В ночь со вторника на среду парламент принял в целом законопроект №5000 "О Государственном бюджете Украины на 2017 год". За госбюджет — 2017 проголосовали 274 нардепа.
Напомним, доходы госбюджета установлены на уровне 721,4 млрд грн, расходы — 790,4 млрд.