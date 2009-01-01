Павел Крымов: блокчейн — новый облик венчурного инвестирования

В настоящее время криптовалюты — это глобальный мировой тренд.

Наш обозреватель побеседовал с Павлом Крымовым и узнал, чем Blockchain Business Forum заинтересовал специалиста, что изменилось на рынке криптовалют, какие существующие или потенциальные проекты для бизнеса в индустрии имеют реальные перспективы для динамичного развития.

Майнинг, криптоакции, ICO — новые ориентиры финансовых рынков

Павел Крымов

— Потому что в настоящее время криптовалюты — это глобальный мировой тренд. Если рассматривать ситуацию на основе интересов клиентов, то сегодня каждый четвертый обращается с проектом, который как-то связан или с криптовалютой, или с технологией блокчейн. Во-вторых, есть собственный практический интерес к теме. В-третьих, мероприятие позволило провести ряд полезных встреч, а также договориться о конструктивных диалогах с интересующими меня людьми на ближайшее будущее.

— Какие именно идеи?

— Новые концепции привлечения инвесторов с использованием криптовалют (например, ICO) возможности выпускать собственную цифровую валюту или получать доход на майнинге, формирование инвестиционного портфеля из наиболее перспективных блокчейн-проектов, идея выпуска криптоакций.

— Больше месяца назад на своем сайте вы отмечали, что курс биткоина видите не менее 2 000 долларов. Не поменяли свое мнение?

— Не поменял. Это минимальная оценка, так как тенденция роста биткоина очевидна. Если случаются откаты, в следующую пару дней они с лихвой компенсируются, о чем можно прочесть в "Мыслях о криптовалютах".

— Что вы можете сказать относительно альтернативных цифровых валют — альткоинах?

— Здесь я бы выделил только эфериум (криптовалюта второго поколения, может заменить биткоин), отличающийся технологией, возможностями ее использования и спроса, который за счет этой технологии обеспечивается. От других существующих альткоинов можно ждать чего угодно.

— Новые проекты ожидаете в Рунете?

— Думаю, еще будут появляться биржи, а также сервисы, которые нацелены на инвесторов.

— Значит ли это, что вскоре вы запустите свой проект?

— Скажем так, это весьма вероятно. В частности, есть идея создать продукт, включающий в себя составляющие финансовой, технологической и сферы стартапов. В случае реализации идеи я об этом сразу же объявлю.

— Что предлагаете своим клиентам в этом направлении?

Артем Паламарчук (СЕО компании Prime Broker): Идя навстречу клиентам, мы создали продукт, позволяющий инвестировать в любые криптовалюты. У нас есть возможность отслеживать рынок в режиме онлайн, выводить средства в любой момент по устраивающей цене, а также продавать и покупать криптовалюту других клиентов PrimeBroker. Покупка криптовалют аналогична приобретению долей СДУ. Перейдя на страницу конкретной криптовалюты, можно приобрести ее по фактической рыночной цене. Будет новый вид счетов — криптосчета. Сумма на счету меняется в зависимости от изменения котировок криптовалюты и это можно увидеть в соответствующем разделе.