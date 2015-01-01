Плоды реформ. Во Всемирном банке объяснили, на фоне чего будет расти экономика Украины

В 2018-2019 годы ВВП нашей страны может вырасти на 3%, считают в финорганизации.

Флаг Украины и деньги, иллюстрация telegraf.com.ua

В 2017 году(ВВП) будет расти на фоне улучшения дел в сфере безопасности страны и результативности уже

Об этом говорится в докладе Всемирного банка, пишет УНИАН.

В то же время в финансовой организации подчеркнули, что в нашей стране в текущем году экономический рост ожидается на уровне 2%.

"Неизменными остались и прогнозы на 2018-2019 годы — рост экономики Украины составит 3%. В прошедшем году он был, как и ожидалось, 1%", — говорится в статье.

Ранее во Всемирном банке сообщали, что украинская экономика прошла пик рецессии и в 2016 году вернулась к положительной динамике. Ознакомиться со сведениями экспертов можно здесь.