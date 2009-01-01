Плотницкий "наехал" на кураторов за коррупцию: дали ЛНР денег в 3 раза меньше, чем ДНР

На ремонт дорог ДНР выделили 200 млн руб., в ЛНР — всего 60.

Игорь Плотницкий glava-lnr.su

Главарь ЛНРнедоволен низким уровнем финансирования "республики" со стороны России по сравнению с ДНР.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, в ходе совещания руководящего состава ЛНР Плотницкий в качестве примера указал, что в 2017 году на финансирование проектов по ремонту и поддержке дорог ДНР выделяется 200 млн руб., тогда как для ЛНР предусмотрено лишь 60 млн.

По мнению Плотницкого, такая ситуация вызвана коррупцией в министерстве экономического развития РФ, отвечающего за финансирование жизнедеятельности псевдореспублик, и способностью "нечестно решать вопросы с россиянами" со стороны руководства ДНР, добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, ранее Плотницкий уже дерзил куратору из Кремля и отказался подписывать размещенный на сайте "народного совета" ЛНР "закон", который по требованию АП РФ должен был отменить ранее несогласованные с российской стороной "законопроекты".