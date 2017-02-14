Плотницкий признал, что из-за блокады страдают жители ЛНР

Главарь "республики" не исключил возможность возобновления поставок угля на подконтрольную Украине территорию.

Игорь Плотницки glava-lnr.su

Главарь самопровозглашенной ЛНРзаявил, что из-заукраинской стороной страдают простые люди.

Об этом он рассказал РИА Новости.

В то же время лидер псевдореспублики не исключил возможность возобновления поставок угля на территорию, подконтрольную Украине.

"Блокада угольных поставок — это не наш выбор, это инициатива Киева… Впрочем, мы понимаем, что от блокады страдают простые люди по обе стороны линии разграничения", — отметил Плотницкий.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров планирует рассмотреть целесообразность введения чрезвычайного положения в энергетике в связи с блокированием поставок угля и значительным сокращением его запасов для производства электроэнергии.