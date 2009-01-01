Почему на валютном рынке возникают колебания

Порой приходится действовать быстро и решительно, чтобы заполучить ту самую возможность для прибыльной сделки.

Каждый здравомыслящий человек заинтересован в том, чтобы не терять свои деньги и защищать активы. Для начинающих трейдеров эти приоритеты стоят всегда на первом месте, но они все равно боятся потерять деньги на пути к накоплению желанной суммы. Новички особенно активно пытаются найти полную уверенность в каждом своем шаге, но для этого приходится тратить уйму времени. Если же речь идет о краткосрочной торговле и уж тем более о скальпинге, времени для поиска гарантий у игрока попросту не остается. Рынок не стоит на месте, он постоянно меняется и требует такого же динамичного отношения со стороны своих участников. Приходится действовать быстро и решительно, чтобы заполучить ту самую возможность для прибыльной сделки. Но здесь возникает закономерный вопрос — а чем вызваны подобные колебания и как с ними бороться?

Колебания на рынке — это результат недоверия трейдеров к выбранной торговой стратегии или к собственным способностям. Причин для подобного недоверия на самом деле несколько. Иногда трейдеры понимают, что недостаточно подготовлены к торговле и поэтому постоянно подвергают свою стратегию сомнению. Зачастую колебания возникают в результате интуитивного сигнала, который напоминает нам о том, что излишне самонадеянным быть не стоит. В таком случае колебания выступают в роли стимулирующего фактора. Когда вы понимаете, что недостаточно компетентны для профессиональной торговли на платформе metatrader 4, уделите больше времени на подготовку к сделке, ознакомьтесь с сетапами, предлагающими более высокую степень вероятности, избавьтесь от нерешительности и напрасных сомнений.

К усилению колебаний на рынке также приводят многие производительные программы для анализа графиков. Несомненно, они в своем роде эффективны и позволяют видеть одновременно большое количество сигналов и индикаторов. Однако для их отработки требуется слишком много времени. Профессионалы рекомендуют использовать лишь пару-тройку самых важных индикаторов.

Колебания — это также отражение желаний игроков всегда оставаться правыми. Любой человек боится ошибаться и не соответствовать собственным ожиданиям. Поэтому, откладывая решение на некоторое время вперед, мы в очередной раз проявляем нерешительность, чтобы притворяться и видеть в себе лучшего трейдера, нежели есть на самом деле. Но на Форексе не удается обходиться без ошибок, ведь они всегда присутствуют на пути к успеху и считать, что за одним промахом последует череда неудач — неправильно.

В конце концов, колебания являются результатом многих психологических проблем и низкой самооценки. Подобные личности постоянно испытывают неуверенность в своих действиях и любой ситуации. Помимо нерешительности и страха, которые пагубно сказываются на торговой деятельности, люди с низкой самооценкой зачастую боятся успеха, напрасно полагая, что не достойны его.

Очень важно своевременно идентифицировать и устранить проблему колебаний. Ведь хроническая нерешительность разрушает всякие надежды на прибыль, и игрок будет каждый раз упускать удачные возможности, продолжая колебаться. А тем временем его депозит будет постепенно сокращаться, пока и вовсе не исчерпает себя. Поэтому, если вы чувствуете в себе колебания, следует как можно скорее избавиться от этой проблемы. Лишь так можно рассчитывать на достижение успеха на рынке Форекс.