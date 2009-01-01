Полиция купит 4000 планшетов по 5 тыс. за штуку. В магазинах такой дешевле почти в два раза

Нацполиция купила 4 тыс. планшетных компьютеров Huawei MediaPad T3 7 по 4 тыс. 900 гривен каждый.

shelestshow.ru

Национальная полиция купила у ООО "IT Эскорт" 4 тысячи планшетных персональных компьютеров на общую сумму 19 миллионов 602 тысячи гривен.

В частности, Нацполиция купила 4 тыс. планшетных компьютеров Huawei MediaPad T3 7 по 4 тыс. 900 гривен каждый, сообщают "Украинские новости".

В комплект к каждому планшету идет автомобильное зарядное USB-устройство с кабелем, автомобильное крепление, чехол и защитное стекло на экран.

Соответствующие договора оформлены 3 ноября и обнародованы в системе публичных закупок ProZorro.

Компания "IT Эскорт" (Киев) занимается оптовой торговлей компьютерами, периферийным оборудованием и программным обеспечением.

При этом на украинских интернет-магазинах в рознице подобный планшет можно купить за 2699 гривен.

Напомним, 31 октября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров САП в рамках расследования дела о растрате более 14 млн грн при закупке рюкзаков для МВД (известногой как "дело рюкзаков") задержали Александра Авакова, бывшего заместителя министра внутренних дел Украины и представителя фирмы-победителя тендера по поставке рюкзаков.

1 ноября, в НАБУ сообщили, что в рамках "дела рюкзаков" проводят следственные действия, в том числе обыски, у должностных лиц Национальной полиции Украины.