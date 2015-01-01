Политические и военные игры. От чего зависят цены на нефть

Стоимость "черного золота" сейчас более чем в два раза ниже по сравнению с 2013 годом, отметил Гончар.

Михаил Гончар Главред

зависят от политических и военных игр и, например, если на Аравийском полуострове, в частности, в Саудовской Аравии, случатся серьезные политические катаклизмы, то стоимость "черного золота" пойдет вверх достаточно динамично.

Об этом эксперт по энергетическим вопросам, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар рассказал на чате в "Главреде".

В то же время собеседник издания подчеркнул, что именно такого развития событий добивается Россия, расширяя свое вмешательство на Ближнем Востоке.

"На самом деле ее цель — не стабилизация ситуации в Сирии и соседнем Ираке, а, наоборот, чтобы дестабилизация распространилась на другие арабские страны, в частности, регион Персидского залива, от которых зависит нефтяное благополучие мировой экономики", — добавил эксперт.

По его словам, "невысокие цены на нефть, которые сейчас более чем в два раза ниже по сравнению с 2013 годом, бьют по всем странам-экспортерам нефти и газа". "На постсоветском пространстве это больше всего бьет по Азербайджану, Туркменистану, Казахстану", — подчеркнул Гончар.

Напомним, 30 ноября в Австрии члены Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) договорились о снижении добычи "черного золота", до этого картель на неформальной встрече в Алжире согласовал ее ограничение.