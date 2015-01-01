Политика взаимных ограничений: как санкции против России бьют по Евросоюзу?

Экономисты считают, что суммы, которые теряет ЕС в результате санкций, которые он ввел против России, не столь критичны, чтобы их снимать.

В Австрии подсчитали, какие убытки несет Евросоюз от санкций, введенных против России из-за ее агрессивных действий в Украине, а также в результате ответных мер Москвы. Так, в 2015 году убытки ЕС достигли 17,6 миллиардов евро. Помимо этого, санкции против России и действия РФ в ответ привели к потере почти 400 тысяч рабочих мест в Евросоюзе.

Именно к такому выводу пришли в Австрийском институте экономических исследований (WIFO), проводя подсчеты по заказу Министерства экономики Австрии, говорится в материале DW.

Наиболее ощутимыми экономические потери от санкций были для Германии, а также Франции, Польши, Италии и Чехии.

Следует напомнить, что еще в начале 2016 года такие подсчеты проводили и в России, но их результаты существенно отличаются от цифр, к которым пришли австрийские экономисты. Тогда заместитель министра экономического развития Алексей Лихачев говорил, что потери стран ЕС из-за санкционной политики в 2015 году составили 50 миллиардов евро, в то время как Россия потеряла 25 миллиардов евро.

Однако украинские экономисты в своем большинстве склонны верить европейским коллегам и их исследованиям. При этом опрошенные "Главредом" эксперты отметили, что для Евросоюза потеря 17,6 миллиардов евро в масштабах экономики ЕС — не такая уж большая и болезненная. По их мнению, это вряд ли подтолкнет руководство стран-членов ЕС к пересмотру санкционной политики против России. Если что-то и заставит европейских политиков смягчать или снимать санкции с РФ, так это, по словам экспертов, будут их пророссийские настроения. То есть, лишь исходя из политических соображений, некоторые страны могут задуматься над ослаблением ограничений для России.

Насколько критичны для ЕС такие экономические потери в результате взаимной санкционной политики, а также какие европейские страны могут снять санкции с России — об этом в комментариях экспертов.

Виктор Суслов Главред Виктор Суслов:

Если австрийцы подсчитали, что Евросоюз из-за санкций против России потерял 17,6 миллиардов евро за 2015 год, значит, из этого нужно исходить. О достоверности расчетов судить сложно, потому что мы не знаем, как именно они считали: можно считать потери, связанные с экспортом, или потери, связанные с сокращением объемов производства или с появлением безработицы, или с неполученной прибылью. Раньше звучали и другие оценки, которые показывали, что потери ЕС больше.

Следует сказать несколько слов и о потерях Украины от санкционной политики. Как известно, Россия включила Украину в постановление правительства, которым были введены ответные санкции против Евросоюза. Таким образом, Украина понесла потери от российских ограничений, связанных с тем, что Россия вводила ответные меры. Наш президент недавно заявлял, что Украина от российских санкций потеряла 15 миллиардов долларов. Если сравнить эту с суммой с потерями Евросоюза — 17,6 миллиардов евро, то это вполне сопоставимые суммы. Однако объемы экономических связей и отношений России с Евросоюзом в десятки раз больше, чем с Украиной, потому ясно, что эти цифры посчитаны не одинаково.

Санкции имели вполне определенную цель — заставить Россию уйти с Донбасса и из Крыма. Однако цель так и не была достигнута, Россия ни откуда не ушла.

Эффективны ли эти санкции? Если цель не достигнута, следовательно, санкции не эффективны.

Какой смысл продолжать неэффективные санкции, от которых, кроме того, несет потери и сам Евросоюз? Очевидно, большого смысла не будет, поэтому предполагаю, что санкции, которые были продлены до середины 2017 года, дальше, скорее всего, продлеваться не будут. Возможно, западные страны и Евросоюз будут использовать какие-то другие методы воздействия на Россию, но уже без большого экономического ущерба самим себе. Скорее всего, эти методы воздействия будут связаны с ведением переговоров, новой политикой США и приходом к власти Трампа.

Трамп неоднократно заявлял, что он готов урегулировать отношения с Россией. Очевидно, дальше процесс будет идти больше дипломатическим путем, чем путем введения санкций, и, скорее всего, этот путь окажется достаточно эффективным.

В Украине почему-то бытует ошибочное мнение о том, что санкции против России выгодны для нашей страны. Но поскольку санкции против РФ оборачиваются санкциями Москвы против Евросоюза и, в том числе, против Украины, мы несем огромные потери от них. Сегодня экономическое положение Украины намного хуже, чем экономическое положение России. И тот, кто делает ставку на то, что Россия под давлением санкций обрушится, скорее всего, ошибается. Россия и Евросоюз выдерживают взаимные санкции, а вот Украина — нет.

Политика санкций против России, и даже политика усиления этих санкций, была бы приемлема для Украины, если бы Евросоюз компенсировал Киеву экономические потери от санкций. Однако ЕС не спешит открыть свой рынок для украинской аграрной продукции, не размещает в Украине крупные заказы по покупке, например, наших самолетов, не переносит в Украину крупные промышленные предприятия, и не делает инвестиции.

Известно, что идеи о снятии санкций чаще всего появляются в заявлениях политиков в Италии и Франции. Звучат такие идеи и в Чехии. В Германии и в Польше, пожалуй, нет. Но позиция этих стран во многом будет определяться позицией США. Мы не должны забывать, что есть страны, которые традиционно исторически идут в русле политики США, например, Польша. Так что позиция Польши и дальше будет определяться позицией Соединенных Штатов. То же касается и позиции Германии. Поэтому глобальные изменения, ожидаемые в американской политике, скорее всего, повлияют и на политику европейских стран.

Ярослав Жалило Главред Ярослав Жалило:

Сумма потерь Евросоюза от введенных им санкций против России, которую называют в Австрии — 17,6 миллиардов евро, не такая уж и значительная для европейских масштабов. Хотя, безусловно, если эти потери концентрируются в отдельных странах (не слишком динамичных сегодня), то локальный эффект будет ощутим. Например, Польша развивается еще ничего, а вот в Италии больше проблем.

Посему вполне логично, что это может стать основанием для формирования групп заинтересованных бизнесменов и групп активного населения, которые будут выступать против продления санкций против России, исходя из экономических соображений. Хотя, повторюсь, в масштабах Евросоюза 17,6 миллиардов евро — это не такая уж большая сумма потерь.

Россия ранее оценивала потери ЕС от санкций гораздо большими суммами. Но Москва заинтересована в том, чтобы акцентировать внимание на том, как бьют по ЕС те ограничения, которые он сам ввел против РФ. Общий посыл Москвы заключается в том, что выдерживать санкции Евросоюзу намного тяжелее, чем России. Это их главный месседж и составляющая "гибридной войны".

Я считаю, что европейские расчеты намного объективнее, чем расчеты в России. Европейцы просто не заинтересованы в том, чтобы искажать информацию. Они просто проводят подсчеты.

Александр Жолудь obozrevatel.com Александр Жолудь:

По сравнению с общим экспортом или общим ВВП Евросоюза, сумма потерь от санкций против России, оцененная в 17,6 миллиардов евро, — это очень незначительная часть от этих объемов.

В то же время следует понимать, что важен не столько объем этих потерь от санкций. Важно то, задевают ли они те группы интересов, которые имеют влияние на утверждение той или иной политики. Если группа интересов будет довольно сплоченной и мощной, она сможет диктовать свои условия. Так, например, небольшая, но весьма влиятельная группа сельскохозяйственных производителей ЕС: их немного, если брать процент или от общего количества населения, или от общей рабочей силы, или от веса сельского хозяйства в общей экономике ЕС, однако они завоевали для себя достаточно много преференций и всегда остаются закрытыми для внешней конкуренции.

Какие страны ЕС могут пытаться смягчать или снимать санкции, введенные против России? Это будет связано не с экономическими последствиями санкций для европейцев, а с теми людьми, которые находится у власти в европейских странах. То есть, если начнет обсуждаться вопрос полного или частичного снятия санкций с России, это будет политическое решение, а не экономическое. (Если оно таки будет принято отдельными членами ЕС.) Поэтому нужно смотреть, в каких странах на ключевых должностях пророссийски настроенные политики, и уже, исходя из этого, делать выводы, какие страны могут желать снятия санкций с России.

Надежда Майная