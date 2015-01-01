Политолог рассказал, как блокада Донбасса заставит Кремль быть более сговорчивым

Нужно возбудить население и заставить РФ увеличить расходы на Донбасс, говорит Владимир Цибулько.

Владимир Цибулько Главред

Инициатива ветеранов добровольческих формирований поможет сделать цену оккупации востока Украины для Кремля более высокой и заставить его быть сговорчивее.

Об этом политолог Владимир Цибулько рассказал на чате в "Главреде".

"Донбасс можно было бы заблокировать, если бы им руководили местные жители. А поскольку решения принимаются в Кремле, то это просто заставит представителей бандитских группировок быть более сговорчивыми. Но все равно решение принимают не они. А в Кремле считают, что такая блокада только сплотит население оккупированных территории вокруг лидеров бандитских группировок", — говорит политолог.

"Мне кажется, что такая блокада существенно возбудит население, и Москве придется увеличивать расходы на Донбасс. А увеличение расходов на оккупированные территории благодаря блокаде все-таки заставят Кремль быть более сговорчивым", — поделился мнением политический эксперт

Комментируя вопрос, какими могут быть пути по возвращению умов жителей Донбасса в Украину, Владимир Цибулько заметил: "Даже сторонников дружбы с Россией всегда можно сделать активными экономическими агентами Украины. Ведь иногда от человека следует требовать только выполнения законодательства. Верховенство права в Европе — это одна из гиперценностей. Поэтому нам нужно начинать с верховенства права, а правовая культура снимет эксплуатацию темы этнического разнообразия и стереотипов прошлого".

"Ведь люди не очень склонны к радикальным изменениям, они живут привычками, и надо лишь научиться грамотно эксплуатировать эту инерцию. Если ее правильно канализировать, она может быть конструктивной. Государство здесь должно быть более изящным и более технологичным игроком", — подытожил политолог.

Напомним, ранее политолог объяснил, почему россияне должны 300 раз подумать об участии в "Евровидении-2017".

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