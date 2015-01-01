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Политолог рассказал, как блокада Донбасса заставит Кремль быть более сговорчивым

Сегодня, 09:04

Нужно возбудить население и заставить РФ увеличить расходы на Донбасс, говорит Владимир Цибулько.

Владимир Цибулько
Владимир Цибулько Главред
Инициатива ветеранов добровольческих формирований по блокаде оккупированных территорий Донбасса может сделать цену оккупации востока Украины для Кремля более высокой и заставить его быть сговорчивее.

Об этом политолог Владимир Цибулько рассказал на чате в "Главреде".

"Донбасс можно было бы заблокировать, если бы им руководили местные жители. А поскольку решения принимаются в Кремле, то это просто заставит представителей бандитских группировок быть более сговорчивыми. Но все равно решение принимают не они. А в Кремле считают, что такая блокада только сплотит население оккупированных территории вокруг лидеров бандитских группировок", — говорит политолог.

"Мне кажется, что такая блокада существенно возбудит население, и Москве придется увеличивать расходы на Донбасс. А увеличение расходов на оккупированные территории благодаря блокаде все-таки заставят Кремль быть более сговорчивым", — поделился мнением политический эксперт

Комментируя вопрос, какими могут быть пути по возвращению умов жителей Донбасса в Украину, Владимир Цибулько заметил: "Даже сторонников дружбы с Россией всегда можно сделать активными экономическими агентами Украины. Ведь иногда от человека следует требовать только выполнения законодательства. Верховенство права в Европе — это одна из гиперценностей. Поэтому нам нужно начинать с верховенства права, а правовая культура снимет эксплуатацию темы этнического разнообразия и стереотипов прошлого".

"Ведь люди не очень склонны к радикальным изменениям, они живут привычками, и надо лишь научиться грамотно эксплуатировать эту инерцию. Если ее правильно канализировать, она может быть конструктивной. Государство здесь должно быть более изящным и более технологичным игроком", — подытожил политолог.

Напомним, ранее политолог объяснил, почему россияне должны 300 раз подумать об участии в "Евровидении-2017".

Больше читайте на "Главреде": "Володимир Цибулько: окупацією Криму Росія остаточно зруйнувала українсько-російські відносини".

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Цибулько, политолог, Донбасс, блокада, Кремль, Украина
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