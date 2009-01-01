Польша избавляется от российской зависимости. Через пять лет откажется от газа из РФ

Мы уже приняли решение о диверсификации поставок, заявил Витольд Ващиковский.

Польша откажется от газа из РФ Reuters

Через пять лет Польша может станет независимой от поставок российского "

Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на заявление главы МИД Польши Витольда Ващиковского.

"Сейчас мы зависимы от российского газа, но мы уже приняли решение о диверсификации поставок: мы построили LNG-терминал и уже импортируем газ из других регионов - например, из Катара или в перспективе из США (если цена нас устроит)", — отметил глава польского МИД.

Ващиковский отметил, что в июне Польша уже приняли один танкер из США и сейчас ожидает предложений американцев по цене. Также Польша подписала соглашение с Данией и Норвегией о строительстве Baltic Pipe — газопровода, который должен соединить газотранспортные системы Дании и Польши.

"Это означает, что лет через пять мы будем как минимум менее зависимы от российского газа, а возможно, и вовсе не будем зависеть от него: треть наших потребностей мы способны покрывать собственным производством, другую треть мы рассчитываем получать через LNG-терминал и остальные — по газопроводу из Норвегии", — сказал Ващиковский.

Глава МИД Польши подчеркнул, что Варшава готова покупать газ из России — но по конкурентной цене.

Он также отметил, что Польша считает газопровод Nord Stream 2 политическим инструментом и использует возможности обжалования этого проекта в европейских судах. "Мы приветствуем санкции США в отношении тех европейских компаний, которые поддержат строительство Nord Stream 2", — подчеркнул Ващиковский.

Напомним, ранее сообщалось, что в Польше забраковали российский газ.