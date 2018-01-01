Полторак рассказал, какое вооружение будут закупать для ВСУ в этом году

По словам главы Минобороны, закупки вооружения увеличатся от 3 до 10 раз.

Степан Полторак. УНИАН

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что в 2018 году в первую очередь будут закупать противотанковые средства, беспилотные летальные аппараты, антиснайперские комплексы и танки "Оплот".

Об этом он рассказал в ходе заседания комитета Верховной Рады по нацбезопасности, передает 112-Украина.

По его словам, закупки вооружений и других военных средств в этом году будут существенно увеличены по сравнению с прошлым годом.

"О планировании использования ресурсов на этот год нами четко определены приоритеты, в том числе в Государственном оборонном заказе. Там есть приоритеты, связанные с закупкой противотанковых средств, закупкой средств радиоэлектронной борьбы и технической разведки, закупкой беспилотных летальных аппаратов, антиснайперских комплексов, завершением разработки и промышленного производства ракеты "Вільха", а также закупка танков "Оплот", – сказал Полторак.

По его словам, закупка увеличится от 3 до 10 раз.

"Это даст нам возможность повысить эффективность использования Вооруженных сил Украины в зоне проведения Антитеррористической операции", - отметил министр.

Ранее Полторак писал, что в Минобороны недовольны тем, что производители не могут полностью обеспечить ВСУ оружием и техникой.