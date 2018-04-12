"Попал под раздачу". США ввели санкции против главного расчетного банка России и Сирии

Ограничительные меры ввел американский Минфин.

Санкции США "24 Канал"

"Российская финансовая корпорация" (РФК), добавленная США в обновленный санкционный список , является главным банком, осуществляющим денежные расчеты между Россией и Сирией.

Такое сообщение опубликовал портал Meduza со ссылкой на издание The Bell.

Согласно имеющимся данным, Минфин США применяет ограничительные меры к "РФК" потому, что банк принадлежит госкорпорации "Рособоронэкспорт", поставляющей в Сирию оружие.

Кроме того, наличествует информация, что исключительно через "РФК" выполнялись межправительственные денежные переводы из России в Сирию.

Напомним, ранее в США назвали новые причины введения санкций против российских олигархов.