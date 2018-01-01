Порошенко назвал сторонников строительства "Северного потока-2" сообщниками РФ в гибридной войне

Дело об отравлении Скрипаля повлечет за собой последствия для прокладки газопровода, полагает президент.

"Северный поток-2" для России является инструментом политического давления, отметил президент "РИА Новости"

Президент Петр Порошенко заявил, что сторонники строительства газопровода "Северный поток-2" являются "сообщниками России в ее гибридной войне".

Строительство трубопровода представляет собой "серьезную опасность" для Украины, рассказал глава государства в интервью изданиям немецкой медиагруппы Funke, пишет Deutsche Welle.

По его словам, с одной стороны, Киев ежегодно будет терять по 2 млрд долларов пошлин, которые взимал за транзит российского газа в Европу, а с другой — российский газовый монополист "Газпром", вероятно, уменьшит объемы поставок газа в Украину и таким образом "ослабит" страну.

"Для России "Северный поток-2" — это "инструмент политического давления", — подчеркнул Порошенко. Украинский лидер считает, что дело об отравлении бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля повлечет за собой последствия для прокладки трубопровода.

Напомним, "Северный поток-2" — это проект магистрального газопровода из РФ в Германию через Балтийское море длиной свыше 1 тысячи 200 км, он является расширением "Северного потока".

Ранее депутаты Европарламента поддержали законопроект Еврокомиссии, которым правила внутреннего газового рынка Европейского союза распространяются на газопроводы, расположенные за пределами континента, в том числе и на "Северный поток-2".

В нем говорится, что трубопровод не соответствует третьему энергопакету ЕС. Эксперты, опираясь на тот факт, что по "Северному потоку-2" в Евросоюзе нет единства, полагают, что принятие документа заблокирует строительство газопровода. Позже в Германии дали добро на строительство "Северного потока-2".