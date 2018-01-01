Порошенко о росте цен на электроэнергию: "Это обязательства Кабмина и Рады, не президента"

Президент считает, что сегодня в Украине нет рынка электроэнергии.

Президент Петр Порошенко прокомментировал вопрос

"Украинский народ, украинские люди не должны платить за эти прихоти, и цены для населения не должны быть повышены… Я сомневаюсь, что в апреле – по крайне мере мне об этом ничего неизвестно – эта система (внедрение стимулирующего регулирования, RAB-тариф – ред.) будет введена. Думаю, что это требует дополнительных шагов со стороны регулятора, правительства и, возможно, парламента", – сказал президент, отвечая на вопрос о возможном повышении тарифов на электроэнергию с 1 апреля, пишет Интерфакс-Украина.

По его словам, в Украине сегодня не создан рынок электроэнергии. "Да, надо вводить европейские нормы. Да, надо выполнять те обязательства, которые мы брали в Соглашении об ассоциации, под которым стоят подписи тех, кто имеет непосредственно отношение к Соглашению об ассоциации. Это обязательства парламента и правительства, не президента", – добавил он.

Напомним, RAB-регулирование – это система долгосрочного тарифообразования, широко применяемая в странах Европы. Ее основной целью является привлечение инвестиций в развитие и модернизацию электросетей. В то же время сегодня тарифы для компаний электроэнергетического сектора рассчитываются по принципу "затраты плюс".

Ранее Порошенко рассказал, сколько европейцы выделили на солнечные электростанции в Украине. Речь идет о возведении трех солнечных электростанций в Винницкой области.

Напомним, тарифы на свет населению пообещали снизить – но нескоро. Электричество в Украине подешевеет к 2038 году, заверили в Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.