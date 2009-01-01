Порошенко подписал принятые Радой законы о пенсионной реформе

Как я и обещал, все пенсионеры уже в октябре получат новые увеличенные пенсии, заявил Гройсман.

Порошенко подписал законы о пенсионной реформе president.gov.ua

Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в Facebook.

"Президент Украины Петр Порошенко подписал законопроекты по пенсионной реформе", — написал Гройсман.

"Как я и обещал, все пенсионеры уже в октябре получат новые увеличенные пенсии! Спасибо каждому за поддержку!" — отметил он.

Напомним, Верховная Рада 3 октября приняла закон о пенсионной реформе, который вводит требования к минимальному страховому стажу для выхода на пенсию и предусматривает повышение пенсий 9 млн пенсионерам на сумму от 200 до 1000 грн с октября текущего года.

За принятие законопроекта №6614 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий" проголосовали 288 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Также Верховная Рада внесла изменения в Бюджетный кодекс в связи с принятием закона о пенсионной реформе. За принятие законопроекта №6617 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно повышения пенсий" проголосовали 255 депутатов при необходимом минимуме 226 голосов.

6 октября председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал и передал на подпись президенту закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий" (регистрационный номер 6614).

Согласно сообщению пресс-службы Аппарата Верховной Рады, законом предусматривается усовершенствовать солидарную систему пенсионного страхования, освободить ее от несвойственных расходов, дифференцировать размеры пенсий в зависимости от приобретенного страхового стажа и полученного заработка, внедрить единые подходы к исчислению пенсий.

Законом также предусмотрено осовременить размеры пенсий, назначенных в прошлые годы с учетом показателя средней заработной платы за 2014, 2015, 2016 годы (3764,40 грн) и с применением величины оценки одного года страхового стажа в размере 1%; возобновить выплаты пенсии работающим пенсионерам в полном объеме; уменьшить величину оценки одного года страхового стажа с 1,35 до 1,0; ввести новый порядок выхода на пенсию в зависимости от имеющегося страхового стажа; изменить порядок определения минимального размера пенсии; изменить порядок индексации и перерасчета пенсий. Согласно закону, ежегодно будет проводиться перерасчет ранее назначенных пенсий путем увеличения показателя средней заработной платы, который учитывается для исчисления пенсии. Указанный показатель с 2021 года увеличивается на коэффициент, соответствующий 50% показателя роста потребительских цен за предыдущий год и 50% показателя роста средней заработной платы за три календарных года, предшествующих году, в котором проводится увеличение (в период 2019-2020 годов — с учетом этих показателей за предыдущий год).

Документом также предусматривается провести с 1 октября 2017 года пересчет пенсий, надбавок, повышений и других выплат с учетом прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, установленного на 1 декабря 2017 года законом Украины "О Государственном бюджете Украины на 2017 год", увеличенного на 79 грн; ввести единые правила назначения пенсий; применить новый порядок определения права на назначение пенсий, исчисления размера и осуществления пенсионных выплат для отдельных категорий граждан и другие меры по совершенствованию и реформированию солидарной составляющей пенсионной системы.

Законом также вводится ряд мероприятий в сфере общеобязательного государственного социального страхования, в отношении сбора и учета единого взноса, социального страхования по временной потере трудоспособности, от несчастного случая на производстве и профессиональных заболеваний, на случай безработицы, а также в сфере занятости населения.

Кроме того, в законе учтены предложения, одобренные постановлением Верховной Рады по результатам рассмотрения законопроекта в первом чтении, относительно: изучение возможности изменения формулы исчисления размера пенсии по возрасту; сохранения льготных условий пенсионного обеспечения для женщин, работающих в сельскохозяйственном производстве и воспитавших пять и более детей; предусмотрение в отдельном законодательном акте порядка получения сумм пенсий, на выплату которых пенсионер имел право, но не получил в связи с пребыванием на временно не контролируемой государственной властью Украины территории.

Отдельно поручается правительству до 1 ноября текущего года подать на рассмотрение Верховной Рады законопроект о перерасчете пенсий военнослужащих с учетом обновленного денежного обеспечения.

Как отметили в Аппарате ВР, принятие закона затрагивает более 40 законодательных актов.

Напомним, ранее эксперты рассказали "Главреду", чего ждать украинцам от пенсионных новшеств, а также что является положительными, а что отрицательными нововведениями пенсионной реформы.