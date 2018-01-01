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Порошенко рассказал, откуда у него на счетах взялся еще один миллион

Сегодня, 18:24

Президент задекларировал 915 260 гривен доходов от вкладов в МИБ.

Петр Порошенко
"Униан"
Президент Петр Порошенко внес в декларацию еще более 0,9 млн гривен. По его словам, это процентный доход от вкладов в Международном инвестиционном банке. Стоит отметить, что 60% данного финучреждения принадлежат президенту.

Данные о новом миллионе зафиксированы в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, сообщают Украинские новости.

В понедельник Порошенко задекларировал 915 260 гривен доходов от вкладов в МИБ: 531 643 гривны, 283 543 гривны и 100 074 гривны.

Напомним, субъекты декларирования должны до 1 апреля заполнить на сайте НАПК е-декларацию за прошлый год по установленной форме.

Ранее жена Авакова заявила, что получила миллионный доход от продажи телеканала "Эспрессо". Согласно данным декларации главы МВД, его доход составил 1,1 миллиона гривен.
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Петр Порошенко, декларация, МИБ, Международный инвестиционный банк, е-декларация
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