После избрания Трампа состояние друзей Путина выросло на 29 миллиардов — западные СМИ

В числе тех, кто нажился, оказались ближайшие союзники российского президента.

Владимир Путин и его окружение

По некоторым сведениям, после избрания45-м президентом США, богатейшие россияне увеличили свои состояния на 29 млрд долларов в общей сложности.

Об этом пишет журналистка Independent Гарриэт Эджерхольм, перевод статьи которой публикует InoPressa.ru.

"Среди тех, кто нажился, в том числе, на росте рубля и котировок российских акций, есть и ближайшие союзники российского президента Путина", — говорится в статье.

Как сообщил журнал Forbes, "стоимость доли Геннадия Тимченко в "Новатэке", которая, как считается, равна 23%, выросла на 1,8 млрд долларов", пересказывает газета.

"Леонид Михельсон, тоже крупный акционер "Новатэка", после избрания Трампа разбогател, как считается, на 1,9 млрд, и его состояние достигло 18,2 млрд долларов", — говорится в статье.

По подсчетам Forbes, в совокупности российские миллиардеры разбогатели на 29 млрд долларов. В процентном отношении американские миллиардеры разбогатели после победы Трампа на 2,8% в среднем, а российские — на 7,1%.

Российским олигархам также пошло на пользу укрепление рубля, приписываемое преимущественно росту цен на нефть, отмечает издание.

Ранее "Главред" сообщал, что за кибератаки РФ во время выборов президента США, Штаты ввели санкции против пяти российских граждан.