Последнее окно возможностей. Какова вероятность энергоблокады Украины со стороны РФ

Возможно перекрытие Россией транзита газа через нашу страну в ЕС, считает Гончар.

Флаг России, иллюстрация mir24.net

этой зимой имеет последнее окно возможностей, если будут достаточно холодными январь и февраль, использовать энергетический компонент впротив Украины.

Об этом эксперт по энергетическим вопросам, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар рассказал на чате в "Главреде", отвечая на вопрос, какова вероятность энергоблокады нашей страны со стороны РФ.

По его словам, украинский "Нафтогаз" уже более 13 месяцев не импортирует ни одного кубометра российского газа, поэтом газовая блокада в таких обстоятельствах невозможно.

"Возможно перекрытие Россией транзита через Украину в ЕС. И с лета этого года Россия пропагандистски тщательно готовит почву в Европе для такого сценария третьего газового кризиса, виновником которого, конечно, будет представлена Украина", — отметил эксперт.

При этом "параллельно могут быть осуществлены кибератаки на Объединенную энергосистему Украины (ОЭС) и ГТС (газотранспортная система — ред.), а бандформированиям в ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей — ред.) будет дано указание прекратить отгрузку антрацитовых марок угля".

"Все эти меры в комплексе, по замыслу Кремля, должны дать кумулятивный эффект и привести к энергетическому блэкауту на пике холодов. Однако вряд ли этот сценарий реализуется, а если реализуется, то только частично", — добавил собеседник.

"Он может быть болезненным, но не фатальным и, соответственно, безуспешным, как показывают подобные попытки полугодовой газовой блокады 2014 года и кибератак на ОЭС и ГТС Украины 2015 года", — подчеркнул аналитик.

Ранее Михаил Гончар говорил, что Украина минимизировала свою газовую зависимость от России, однако идеальным будет положение, когда наша страна будет иметь нулевой импорт "голубого топлива".