Посол назвал сумму ежегодной помощи Канады Украине

Зафиксирован новый пакет помощи Украине.
О соответствующем решении канадского правительства сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.
"Зафиксирован новый пакет помощи Украине объемом около 50 миллионов долларов ежегодно в течение следующих 5 лет. Это не учитывает масштабной военной миссии UNIFIER, которая финансируется из бюджета канадского Минобороны", — подчеркнул украинский посол.
При этом 35 миллионов долларов из этой суммы составляет техническая помощь, 5 миллионов — гуманитарная, 10-12 миллионов — операции в секторе безопасности, сообщает 112.ua.
Напомним, ранее сообщалось, что до конца марта 2019 года Канада выделит Украине военную помощь на сумму около $ 7,2 млн.
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