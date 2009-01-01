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Посол США расказала о больших потерях Украины от строительства "Северного потока-2"

Сегодня, 11:36

"Северный поток-2" снизит транзит газа через Украину и лишит 2,7 млрд долл.

Северный поток, газ
sharij.net
Строительство Россией газопровода "Северный поток-2" лишит Украину 2,7 миллиардов долларов транзитных доходов в год, что эквивалентно 3% ВВП страны.

Об этом во время конференции Oil and gas 2017 заявила посол США в Украине Мари Йованович, пишет УНИАН.

"Северный поток-2" снизит транзит газа через Украину и лишит 2,7 млрд долл. Это может привести к потерям в размере до 3% ВВП страны", — сказала она.

Напомним, в Европе призвали прекратить строительство российского газопровода в обход Украины.

"Главред" сообщал, что президент Украины Петр Порошенко назвал "Северный поток-2" российской энергетической агрессией против Евросоюза.

Ранее политический обозреватель Олег Пономарь заявил, что США будут препятствовать проекту "Северный поток-2", так как он вредит Украине. 

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Украина, Россия, Северный поток, посол США, Йованович, транзит, газ
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