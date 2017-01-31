Предположения инвесторов сбивают цены на нефть

Сегодня "черное золото" марки Brent стоило 54,91 доллара за баррель.

Нефтяные вышки, иллюстрация analitikaua.net

Во вторник, 31 января, мировыеснижаются на фоне предположений инвесторов о том, что увеличение добычи "черного золота" в США может нивелировать усилия(ОПЕК) и других государств по сокращению его производства.

Об этом пишет ПРАЙМ, ссылаясь на данные торгов и Reuters.

По состоянию на 10:11 апрельские фьючерсы на Brent подешевели на 0,58% — до 54,91 доллара за баррель, а мартовские на WTI — на 0,70%, составив 52,26 доллара.

"Цены на нефть остаются под давлением, поскольку трейдеры по-прежнему обеспокоены увеличением буровой активности в США", — рассказали западному агентству аналитики из банка ANZ.

В американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes сообщали о росте числа буровых установок в Штатах, а в минэнерго страны узнали, что добыча "черного золота" в государстве за неделю, которая завершилась 20 января, увеличилась на 17 тыс. баррелей в сутки — до 8,961 млн баррелей.

"На этом фоне стоимость нефти марки Brent может завершить месяц снижением более чем на 5% со своего январского пика в 58,27 доллара за баррель", — говорится в статье.

Напомним, 30 ноября 2016 года в Австрии страны-члены ОПЕК договорились о снижении добычи "черного золота", до этого картель на неформальной встрече в Алжире согласовал ее ограничение.