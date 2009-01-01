Предприниматель Дмитрий Ковпак: бизнес с Китаем сегодня доступен каждому

"Идея о том, что китайский товар непременно некачественный, — это стереотип из 90-х", — говорит предприниматель.

Дмитрий Ковпак Главред

На сайте "" состоялся чат с предпринимателем и путешественником, экспертом по ведению бизнеса с Китаем. Общаясь с читателями, он рассказал, какие последствия для других стран будет иметь экономическая война между США и Китаем, как она отразится на самом Китае, насколько Поднебесная заинтересована в ведении бизнеса с украинскими компаниями, почему сложился стереотип о том, что все китайские товары — некачественные, какие особенности китайцев нужно учитывать, начиная совместный бизнес с ними, а также при каком стартовом капитале можно начинать бизнес с китайскими партнерами.

Представляем стенограмму чата с Дмитрием Ковпаком.

Sonita: Интересна ли Украина для китайского бизнеса? В каких сферах китайские предприниматели охотнее сотрудничают с нашими отечественными, какие сферы для них представляют интерес в Украине? И что китайцев останавливает или лишает желания активнее работать с Украиной?

Дмитрий Ковпак: Китай покупает в Украине сельхозпродукцию. Также Украина регулярно продает в Китай подсолнечное масло. Есть два типа закупок: китайцы приезжают и выкупают здесь, или украинский производитель через представителей ищет покупателей в Китае и заключает сделку. Я продавал в Китай стартёры для промышленных двигателей и регулярно вижу, как контракты с китайцами заключаются. Это работает.

Mitia: Дмитрий, какие, на ваш взгляд, последствия для мировых стран будет иметь экономическая война между Китаем и США?

Дмитрий Ковпак: Мировые страны только выиграют.

Rika: Слыша фразу "товар китайского производства", первая ассоциация, которая чаще всего возникает — "некачественный товар". По-вашему, сильно ли этот укоренившийся в сознании людей синонимический ряд отражается на самой китайское экономике? Второе. Это стереотип? Или качество большинства того, что производится в Китае, и вправду оставляет желает лучшего? Или это в Украину завозится только китайский ширпотреб, разваливающийся и рассыпающийся прямо в руках?

Дмитрий Ковпак: Это — стереотип, связанный с подходом предпринимателей из 90-х, которые до сих пор везут в Украину ширпотреб, товары низкого качества. Но мы также видим и брендовые магазины, в которых продается товар, сделанный в Китае. И мы с удовольствием его покупаем. Значит, дело не в китайском производстве, а в том, как товар упакован.

Дмитрий Ковпак Главред

Omega: Почему, на ваш взгляд, китайская экономика уже который месяц планомерно замедляется? Как долго эта тенденция может сохраняться и к чему, в итоге, приведет она Китай?

Дмитрий Ковпак: Я думаю, это, скорее, мнение прессы. В Китае — плановая экономика. Сейчас Китай заинтересован в снижении цены юаня по отношению к другим мировым валютам, чтобы китайский товар стал еще дешевле. Вопрос — о каком снижении экономики можно говорить?

Omega: Как вы считаете, как отразится на Китае нынешняя торговая война между Поднебесной и США? Ведь не похоже, чтобы американский президент Трамп собирался что-то менять в этом плане...

Дмитрий Ковпак: Уверен, эта ситуация надумана. США были и остаются крупнейшим заказчиком и покупателем товаров в Китае.

Rugaru: Когда знакомая спросила в турфирме о поездке в Китай, её начали отговаривать, мол, там ничего нет, кроме Стены и неприятнейших китайцев, лучше в Тае — экзотика, море и сервис... Китайцы действительно развивают только односторонний туризм, или это проблемы наших операторов?

Дмитрий Ковпак: Я регулярно езжу в Китай, был в местах, где мохнатые горы в городе Яншо, был в огромных пещерах, в которых можно посадить самолет, был в Тибете. Проблема, скорее, состоит в неподготовленности туристических компаний к поездкам в Китай. Это единственная проблема, и, наверное, поэтому так происходит.

Китай — большая и интересная страна, там есть что посмотреть. Побывать на Китайской великой стене — это запоминается на всю жизнь, это одно из чудес света.

Mari Borovenskaya: Кто из спикеров также будет присутствовать на конференции в Киеве по бизнесу с Китаем?

Дмитрий Ковпак: Будет Вячеслав Лысенко (компания "УкрКитай", они неприлично давно на рынке работы с Китаем). Впервые будет выступать Андрей Карпюк, собственник интернет-магазина "Stylus", который входит в ТОП-10 интернет-магазинов страны. Он будет рассказывать о том, как три раза менял команду и продолжал рост компании. Будет Евгений Ковтуненко, юридическая компания "Кодекс", Андрей Клименко (его компания продает корпоративные подарки крупнейшим мировым брендам), Андрей Старовойт, уважаемый человек в Китае, знакомство с ним, а главное — фото, позволяет снизить цены при закупке на китайских фабриках. Конечно, будет выступать и вся моя команда. Мы коснемся тем логистики, трафика и продаж.

fox45: Дмитрий, с чего начать, если я хочу выстраивать бизнес с китайскими партнерами?

Дмитрий Ковпак: Вопрос не совсем понятен, поскольку не ясно, в какой ситуации вы сейчас находитесь. Но в целом я бы начал с того, чтобы привлек людей в Китае к этим отношениям, которые говорят по-китайски. Кстати, таких людей можно будет встретить на Форуме, который мы организовываем 26-27 августа. Собственно, для этого мы и делаем такие мероприятия.

Дмитрий Ковпак Главред

fox45: Дмитрий, а с чего вы сами начинали?

Дмитрий Ковпак: Я начал с продажи чашек, покупая их на внутреннем рынке. И только через пять лет после старта поехал в Китай.

bonnie_: Как вы думаете, почему украинцы стали более активны в международном бизнесе?

Дмитрий Ковпак: Первое — ощущение, что там денег больше. Хотя это не всегда так. Второе — ситуация заставила шевелиться. Третье — в Украине масса талантливых людей, которые способны придумать качественный продукт и производить его, например, в Китае. Кстати, на Форуме будут присутствовать такие людей, которые уже это делают.

bonnie_: Имея какой бюджет, можно начинать думать о бизнесе с Китаем?

Дмитрий Ковпак: Отличный вопрос для тех, кто намерен создать свое дело, работать на себя и управлять своим временем.

Сегодня Китай доступен каждому. Если у вас есть 100 долларов — отлично. Вы можете купить на 100 долларов целых сто товаров или даже тысячу. И заработать с этих ста долларов первую тысячу долларов. Если не верите, приходите на Форум 26-27 августа в Киеве по бизнесу с Китаем.

Economist: Говорят, в Китае есть специальные выставки товаров, которые станут востребованными на рынке Украины в будущем, какие из них состоятся в ближайшее время, и будете ли вы делать сопровождение на них?

Дмитрий Ковпак: Да. Масштабная выставка будет проходить 15 октября в Гуанчжоу — всемирно известная Кантонская ярмарка. Обычно со всего мира на нее съезжаются предприниматели для того, чтобы на ней найти партнеров. Я считаю, это как живой АliЕxpress — место, где ты можешь увидеть и потрогать товар. Я регулярно езжу на эти выставки и вожу с собой предпринимателей из разных стран. Наша цель — найти интересный продукт и доработать его, чтобы быть уникальным для своего рынка. Еще мы ездим на выставки электроники в Гонконг, в город электроники Шэньчжэнь. Кстати, в этом городе проходит крупная медицинская выставка 30-31 октября. В городе мебели Фошань также проходит выставка. И еще есть множество других, которые можно найти по запросу "выставки в Китае".

Когда я впервые поехал на выставку в Гуанчжоу в 2008 году, я там заключил свои первые контракты на поставки.

Дмитрий Ковпак Главред

semen_senia: А какие есть подводные камни при общении с китайскими партнерами?

Дмитрий Ковпак: Подводные китайские камни, безусловно, есть. И первый из них — то, как мыслит китаец. Самое главное — китаец всегда будет искать способ тебя обдурить. А ты рассчитываешь, что это твой надежный партнер после первой выпитой чашки чая. Но как только ты расслабился и не проконтролировал загрузку контейнера, качество партии, количество по накладной, детали и условия продукции, жди приключений. Например, мы заказали как-то вазы с логотипами из Китая. Нам прислали около 8 тысяч ваз, а логотипы были напечатаны в виде наклеек и вложены отдельно в коробку. Когда я открыл контейнер и понял, что логотипы нужно наклеивать вручную, было легкое ощущение не до конца выполненных обязательств со стороны китайцев. В итоге, мы на протяжении нескольких месяцев клеили логотипы на вазы. Тогда я понял, что нужно было это проговорить в начале сделки. Поэтому правило — всегда заказывать инспекцию.

china7: Дима, расскажите о вашем предстоящем Форуме в Киеве, который состоится 26-27 августа, о бизнесе с Китаем. Какие темы на нем будут раскрываться? Каковы условия участия?

Дмитрий Ковпак: Форум — это площадка, на которой: 1) можно узнать алгоритм работы с Китаем; 2) познакомиться с ключевыми инструментами для этого (доставка, юридическое оформление, перевод средств, примеры товаров, стратегии продаж, решения для продаж, примеры людей, которые это делают, оптовики, которые уже привезли товары для вас, сервисы для работы); 3) изучить практический опыт тех, кто занимается бизнесом с Китаем каждый день, и перенять их пример.

Ключевое — форум является точкой роста для активных продаж и роста прибыли для всех, кто его посетит. Это контакты поставщиков, контакты тех, кто может помочь на территории Китая, это ответы на самые распространенные вопросы как предпринимателей, так и тех, кто хочет начать с нуля.

china7: Расскажите о платформе Alibaba. В чем преимущество работы с ней, и как начать?

Дмитрий Ковпак: Платформа, которая помогает найти поставщика в Китае и заключить защищенную сделку. Это значит гарантированно получить то, что заказал. Также это площадка для продажи своих товаров в Китае и по всему миру. Это инструмент, с помощью которого украинских производитель, приобретая статус поставщика на площадке, может получать сотню заказов в день из Китая и не только. Alibaba дает возможность начать бизнес с нуля. Как это — я подробнее расскажу на Форуме.

Дмитрий Ковпак Главред

Vasyl: Если говорить об экспорте, какие товары являются самыми выгодными?

Дмитрий Ковпак: Самыми выгодными становятся не товары, а условия сделки, по которым заключается покупка. Если китайцы приезжают в страну, то мы всегда продаем ниже тех цен, на которые могли бы рассчитывать. Если мы готовы инвестировать в CIF-поставку, то имеем бо́льшую выгоду. Если готовы привезти товар на китайский склад, то выгода будет еще больше. Те, кто в теме экспорта, они поймут...

china7: С какими проблемами чаще всегда сталкиваются те, кто торгует с Китаем, и как у нас в Украине с юридической поддержкой, которая затрагивает международные споры?

Дмитрий Ковпак: Единственная проблема — это контракт с китайской фабрикой, которого чаще всего попросту нет. Сделка происходит на основе инвойса (это бумажка, написанная от руки, где значится, например, "стакан, 10 штук" и цена). И когда ты получаешь этот товар, смотришь на него и понимаешь, что он не совсем такой, как вы договаривались. А китаец тебе показывает инвойс.

На форуме будут выступать ребята, которые неоднократно решали похожие споры, даже привлекая к этому китайских бандитов.

china7: Нужно ли знать китайский язык, чтобы начать работать с китайскими партнерами?

Дмитрий Ковпак: Прямо сейчас мы устанавливаем wechat. Внутри него есть переводчик. Пиши на русском — китаец тебя поймет. Ура!

Kreont: Китай — рынок товаров ноу-хау, как определить, что будет востребованным в этом сезоне?

Дмитрий Ковпак: Обычно выставки гаджетов, которые проходят в Гонконге, дальше едут в Штаты. После этого американский предприниматель анонсирует новинки. Первое — мы можем ездить в Китай и быть раньше американцев. Второе — мы можем анализировать всплеск покупок на американских порталах и ожидать повторения на наших рынках.

Дмитрий Ковпак Главред

Kreont: Можно ли самостоятельно создавать тренды на товары, и как это сделать?

Дмитрий Ковпак: В начале 2016 года в статье журнала "Форбс" я рассказал про детские GPS-часы, также анонсировал этот товар на форуме, который мы тогда проводили, написал про этот товар в соцсети. В течение месяца появилась сотня предпринимателей, которые начали продавать этот товар в Украине. За один год сформировался лидер, который продает часы под брендом Smart Baby Watch — его зовут Вова, он мой сосед. Случай? Совпадение? Недавно Вова летал со мной в Китай — ждите новых трендов.

Kreont: Расскажите, какие есть нюансы в том, что касается логистики?

Дмитрий Ковпак: Прежде всего, товар из Китая можно доставить в Украину за пять дней, это факт (даже за три). Все нюансы связаны с упаковкой товара в Китае и правильным выбором транспорта для финансовой модели и стратегии бизнеса.

Кстати, мы будем говорить о логистике на Форуме. Будет несколько компаний, которые надежны для работы с Китаем.

Gallina: Не вся одежда, произведенная в Китае, является некачественной. Как найти для сотрудничества фабрики с высококачественными копиями известных брендов?

Дмитрий Ковпак: Я против копий. Я — за создание своих уникальных продуктов. Качество продукта зависит от цены, которую ты платишь, а не от фабрики, с которой ты работаешь. Хочешь качественный товар, заплати на доллар больше — это основное правило.

Дмитрий Ковпак Главред

Wrangler: Дмитрий, в чём преимущество работы именно с китайским рынком, а не, например, с европейским?

Дмитрий Ковпак: Если говорить о покупке товаров, то большинство европейцев уже размещают заказы на фабриках в Китае. Вопрос — зачем платить в три раза больше? Если речь идет о продаже в Китай, то средний класс в Китае превысил 600 миллионов человек. Вопрос — в Европе есть хоть доля такой покупательской способности?

Wrangler: Дмитрий, если говорить о маркетинге товаров, привезённых из Китая, что необходимо учесть?

Дмитрий Ковпак: Упаковку. Чаще всего мы будем вынуждены доработать продукт, который по меркам китайцев качественный, но для нас не является таковым.

Wrangler: И напоследок, пожалуйста, три совета, от Дмитрия Ковпака насчет того, как заработать первый миллион при работе с Китаем.

Дмитрий Ковпак: Пусть они будут философскими. Первый — человек на вершину горы не упал (нужно быть готовым потрудиться). Второй — зачем строить фабрику, если она уже есть в Китае? Просто придумай товар, который нужен на твоем рынке. Третий — можно долго говорить, но ключевое действие — это делать, начиная с той точки, в которой ты находишься. Есть 100 долларов, начинаешь с них. Не знаешь как — Форум по бизнесу с Китаем даст все ответы на вопросы о том, что нужно сделать для этого.

Vanya Bogachenko: С каким минимальным стартовым капиталом можно начать покупать товары в Китае, чтобы продавать здесь? Какие ТОП-10 товаров по минимальной цене посоветуете покупать? Из какого направления, может?

Дмитрий Ковпак: Могу списком перечислить ряд товаров, которые "не видит" рынок: готовые шторы (5 долларов в Китае), GPS-трекеры для животных, доступные электровелосипеды. Все остальное и так можно продавать, начиная от пуховиков и заканчивая носками. Вопрос подачи и упаковки.

Дмитрий Ковпак Главред

Сергей Курилко: Как вы относитесь к торговле китайскими товарами на Amazon, eBay? Есть личный опыт продаж из Китая в Америку?

Дмитрий Ковпак: В сообществе тех, кто посещал Форум, ездил со мной в Китай, проходил обучающую программу, есть десятки примеров тех, кто продает товары в Америке, опираясь на мой опыт работы с Китаем. Америка — просто другой рынок. Но мы вынуждены найти товар, упаковать его и правильно презентовать местному населению в США. У тех, кто перенял мой опыт работы с Китаем, это получается легче, чем у тех, кто учится этому с нуля.

Основная ошибка — ожидание "волшебной кнопки" от американского рынка. Торговля на Amazon требует значительных инвестиций, знания языка и подстройки под локальный рынок, изучения нюансов работы площадки Amazon. Пример — китайцы вам сделали коробку на 0,5 см больше, она просто не входит в робот на складе, который распределяет эти товары по ячейкам — всё, товар уничтожается.

Нужно воспринимать это как отдельный сложный бизнес с высокой долей конкуренции как с местным населением, так и с китайцами. Начать продавать на внутреннем рынке в сто раз легче, и деньги ты видишь сразу. Плюс — ты понимаешь местный рынок. А наработав опыт продаж и сотрудничества с Китаем, можно думать о создании бизнеса на другом рынке.

"Главред"

Фото Александра Синицы