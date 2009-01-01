Прикрутили Донбассу краник. Почему Россия выводит ЛДНР на самофинансирование

Москва постоянно пытается демонстрировать свою якобы готовность к компромиссам и договороспособность.

Последние полгода в украинских СМИ появляются сообщения, чтоиз-за санкций международного сообщества.

В мае 2017 года Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что сокращение финансирования Россией приводит к росту уровня задолженности по социальным выплатам и задержки заработной платы сотрудникам "бюджетообразующих" предприятий.

Недавно появилась информация, что Россия откажется от поддержки "отдельных территорий" оккупированных районов на востоке Украины в пользу Крыма и Калининграда. Речь идет о так называемых "гумконвоях". Впрочем, представитель президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, что отказываться от "гумконвоев" в России не планируют.

25 сентября руководитель "Информсопротивления" Дмитрий Тимчук сообщил, что у России заканчиваются деньги на содержание псевдореспублик, поэтому главарям ДНР и ЛНР сообщили, что стоит сократить расходы "бюджета". Первым под сокращение попала социальная сфера — образование, медицина, культура, спорт.

"Руководство управления президента РФ по социально-экономическому сотрудничеству с государствами — участниками СНГ, (подразделение администрации президента РФ) проинформировало главарей ЛНР/ДНР о необходимости сокращения объемов "бюджета", предусмотренного на реализацию "министерствами" здравоохранения, образования и науки, культуры, молодежи и спорта псевдореспублик т.н. "Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса" в 4-м квартале 2017 (всего было запланировано выделение 7 млн ​​руб.)", — говорится в сообщении.

Впрочем, по информации аналитического отдела ОИ "Права справа", речь идет не об уменьшении объема финансирования псевдореспублик Россией, а минимизации затрат. Идет перераспределение денег. Кремль пытается вывести ЛДНР на самофинансирование и создать для этого определенный алгоритм действий. Таким образом Кремль отрабатывает механизм признания этих незаконных образований.

По информации министра по делам временно оккупированных территорий Вадима Черныша, на неконтролируемых территориях Донецкой и Луганской областей сейчас проживает около 3 млн человек.

Для бюджета России территория ЛДНР с тремя миллионами населения — не столь большая нагрузка, чтобы она не могла финансово их поддерживать. С другой стороны — России не нужен еще один дотационный федеральный округ.

Любопытно, что информация об изменении в финансировании "республик" появилась на фоне обсуждения возможного присутствия миротворческой миссии ООН на Донбассе.

В отчете частной американской разведывательно-аналитической компании Stratfor говорится, что "Россия будет продолжать поддерживать неподконтрольные районы Донбасса из-за расположения региона на границе. Но Москва демонстрирует готовность быть более гибкой в ​​своих подходах и объемах поддержки отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

Москва таким образом пытается пытается демонстрировать свою якобы готовность к компромиссам, свою договороспособность. И к вооруженной охранной миссии ООН они якобы готовы, в то время, как представителей украинских властей постоянно обвиняют в "невыполнении" взятых на себя обязательств по Минским договоренностям.

А тем временем автоколонна МЧС РФ доставила в оккупированные Донецк и Луганск очередную партию гуманитарной помощи. По сообщениям СМИ, автомобили 69-го "гумконвоя" привезли более 400 тонн груза.

Дмитрий Снегирев