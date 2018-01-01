Промышленники пожаловались Гройсману на проблемы с ж/д грузоперевозками

Представители отраслевых ассоциаций написали письмо в Кабмин.

Фото: пресс-служба Укрзализныци

Вопрос об оценке деятельности и.о. главы правления ПАО "Укрзализныця" Евгения Кравцова и ситуации в госкомпании необходимо рассмотреть на заседании Кабинета министров Украины в присутствии представителей наибольших отраслевых объединений украинской экономики.

Об этом говорится в письме, подписанном руководителями ряда отраслевых ассоциаций и адресованном премьеру Владимиру Гройсману, передает МинПром.

В нем отмечается, что ранее депутаты Верховной Рады из комитета по вопросам транспорта обратились к премьеру с предложением рассмотреть вопрос по ситуации в "УЗ" и эффективности ее руководства на заседании Кабинета министров Украины до 1 июля.

По мнению авторов письма, присутствие на этом заседании КМУ представителей ведущих отраслевых объединений промышленности и сельского хозяйства будет способствовать объективному, всестороннему и конструктивному обсуждению проблем, которые сложились сегодня в сфере железнодорожных грузоперевозок.

Ж/д транспорт обеспечивает около 60% всех грузоперевозок в Украине и его бесперебойная работа имеет критически важное значение для ведущих отраслей национальной экономики, говорится в обращении к В. Гройсману.

Его авторы напоминают, что осенью 2017 г. Кравцов обещал бизнесу повышение операционной эффективности "Укрзализныци", улучшение качества предоставляемых услуг, ликвидацию коррупции в сфере распределения грузовых вагонов "УЗ" и т.д.

"К сожалению, обещанных изменений не произошло. Мы не только своевременно не получаем заказанные вагоны, но даже не получаем доступа до тех, за которые уже заплатили в счет аренды. Вагоны простаивают на узловых станциях, а предприятия продолжают нести убытки, срывая сроки выполнения своих контрактов", – подчеркивается в письме. Таким образом, острый дефицит грузовых вагонов и тягового состава "Укрзализныци" сдерживают развитие украинской экономики, ее транзитного и экспортного потенциала, указывают авторы обращения.

Документ подписали главы Федерации металлургов Украины – Сергей Беленький, объединения "Укрметаллургпром" – Александр Каленков, Союза химиков Украины – Алексей Голубов, ассоциации "Укрцемент" – Павел Качур, Украинской зерновой ассоциации – Николай Горбачев, ассоциации производителей ферросплавов УкрФА – Сергей Кудрявцев.

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