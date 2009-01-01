Путину нужна ливийская нефть — западные СМИ

РФ придерживается явно выраженной наступательной нефтяной стратегии, считает Шмид.

Владимир Путин Reuters

Президент РФхочет добраться до ливийской нефти, российские интересы в стране лоббирует самопровозглашенный "фельдмаршал" Халифа Хафтар.

Об этом говорится в статье политического обозревателя Ульриха Шмида для швейцарской газеты Neue Zuercher Zeitung, пишет InoPressa.

В то же время аналитик подчеркнул, что влияние РФ в Ливии "крепнет с каждым днем".

"Несколько дней назад председатель правления государственного нефтяного концерна "Роснефть" Игорь Сечин и глава ливийской нефтяной компании NOC Мустафа Санала подписали в Лондоне соглашение о сотрудничестве", — отметил автор.

По его данным, компании изучат возможности разведки и добычи "черного золота". "Также "Роснефть" взяла на себя обязательство покупать у Ливии нефть в будущем году, однако точное количество пока неизвестно", — добавил он.

"В целом, в последнее время Россия придерживается явно выраженной наступательной нефтяной стратегии… Пару недель назад она сменила Саудовскую Аравию в роли крупнейшего мирового производители нефти", — подчеркнул Шмид.

"… в декабре приобрела долю на месторождении "Цор" у египетского побережья. Теперь она обозначает свои стратегические интересы в Ливии — стране, обладающей крупнейшими запасами нефти в Африке", — говорится в статье.

"Россия просто вспоминает старые традиции… Москва инвестировала денежные средства в Ливию еще при Каддафи (сверженный ливийский лидер Муаммар Каддафи, был убит — ред.). В настоящее время она пытается спасти то, что еще можно спасти", — считает журналист.

"Лоббистом России в Ливии является самопровозглашенный "фельдмаршал" Халифа Хафтар, выступающий противником премьер-министра так называемого правительства национального единства и протеже ООН Фаиза Сараджа", — написал автор.

"В прошлом году Хафтар взял под контроль большинство нефтеналивных портов на Средиземном море, и с тех пор президент Путин проявляет к нему неприкрытый интерес…", — утверждает обозреватель.

"Хафтар приезжал в Москву в конце 2016 года, а также участвовал в видеоконференции с Москвой на борту авианосца "Адмирал Кузнецов", который тогда находился у побережья Ливии. Разумеется, во всех этих переговорах речь шла о нефти", — отмечается в материале.

Ранее бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко говорил, что 70% бюджета России создается через нефть и газ, без этой "помощи" страна начнет разваливаться экономически.