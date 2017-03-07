Путин не указ. Российские банки не работают с "паспортами" ЛДНР

В некоторых финучреждениях сказали, что обслуживают только граждан РФ.

"Паспорта" террористической ЛНР oppps.ru

В России банки не обслуживают людей с, несмотря на указ президента страныо признании таких "документов".

Об этом пишет РБК.

По его данным, ни один из ТОП-30 финучреждений прямо не сообщил, что готов работать с клиентами, которые имеют "паспорта" псевдореспублик.

"В большинстве случаев в банках либо не ответили на запрос агентства, либо обтекаемо сообщили, что обслуживают только граждан России", — отметили журналисты.

Между тем только в нескольких российских финучреждениях признали официально, что у них действуют ограничения при работе с владельцами "документов" террористических "республик".

Напомним, 18 февраля Владимир Путин подписал указ, которым Россия признала действительными удостоверяющие личность "документы", выданные "властями" самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Позже эксперты рассказали "Главреду", зачем Кремль признал "паспорта" квазигосударств, ознакомиться с мнениями собеседников издания можно здесь.