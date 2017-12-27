Путин придумал, как можна обойти санкции Запада

В России еще далеко от выпуска "крипторубля", однако он поможет противостоять попыткам США препятствовать экономике РФ.

Российский президент Владимир Путин заявил о создании в будущем российской национальной криптовалюты.

"Крипторубль", как назвали новую криптовалюту, должен будет стать единой разрешенной цифровой валютой в РФ, при этом все остальные виды криптовалют будут запрещены, пишет Inosmi.ru.

Источники в Кремле сообщили, что Путин поручил начать работу над созданием "крипторубля", сообщает The Financial Times

Предполагается, что криптовалюта станет еще одним способом для проведения финансовых операций в рублях и избежания западных санкций, которые ограничивают возможности финансирования страны.

При издание отмечает, что в России еще далеко от выпуска "крипторубля", однако он поможет противостоять попыткам США препятствовать российской экономике.

Издание также отмечает, что пока неизвестно, будет ли российская криптовалюта выпущена Центробанком РФ или коммерческими финучреждениями страны и кому она будет доступна.

Ранее советник российского президента по экономическим вопросам Сергей Глазьев заявил, что криптовалюта "очень подходит для того, чтобы, невзирая на санкции, проводить расчеты с нашими контрагентами по всему миру и не бояться того, что банк заморозит наши деньги и заблокирует сделку".

Ранее бывший помощник министра обороны США по вопросам Украины, РФ и Евразии Майк Карпентер заявил, что самые сильные рычаги давления на РФ из-за агрессии — санкции, потому что они влияют на российскую экономику, есть также дипломатическая изоляция, развитие военных возможностей Украины и НАТО на Востоке.