Пять новых украинских предприятий выходят на рынок Евросоюза

В Министерстве отметили, что украинская продукция достойна того, чтобы продаваться на полках Евросоюза.

В 2017 году еще 5 новых украинских предприятий, которые занимаются производством пищевой продукции, получили право экспорта в Евросоюз.

Как сообщает пресс-служба Минагрополитики, на европейский рынок будут поставлять свои товары одно предприятие по производству молочной продукции, одно предприятие по производству готовой продукции из мяса птицы, три предприятия по производству меда.

"Украина имеет большой экспортный потенциал, а украинская продукция достойна того, чтобы продаваться на полках Европейского Союза. И мы, со своей стороны, делаем все возможное для открытия новых рынков сбыта", — сказал министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой.

Как отметили в министерстве, в этом году Госпродпотребслужба продолжила работу относительно диверсификации рынков сбыта украинской продукции. Кроме того, постоянно осуществляются мероприятия по проведению переговоров относительно доступа украинской продукции в:

— Китайскую Народную Республику — работа над расширением перечня экспортеров молочных продуктов, а также подача заявки на открытие рынка для мяса птицы и говядины;

— Иорданию — согласование ветеринарного сертификата на экспорт охлажденного/замороженного мяса говядины на финальной стадии;

— Сербию — согласована форма ветеринарного сертификата на экспорт мяса птицы с Украины в Сербию;

— Египет — согласована форма ветеринарного сертификата для экспорта охлажденной/замороженной бескостной говядины;

— Японию — предоставлена информация относительно действующей системы государственного контроля для открытия рынка для мяса птицы;

— Канаду — предоставлена информация относительно действующей системы государственного контроля для открытия рынка для мяса птицы и продуктов из него;

— Сингапур — предоставлена информация относительно действующей системы государственного контроля для открытия рынка для мяса птицы;

— Корею — предоставлена информация относительно действующей системы государственного контроля для открытия рынка для мяса птицы;

— США — предоставлена информация относительно действующей системы государственного контроля для открытия рынка для мяса птицы;

— Европейский Союз — расширение перечня экспортеров пищевых продуктов и кормов.

Как напомнили в Минагрополитики, в 2016 году количество украинских предприятий, которые имеют право экспорта на рынки Европейского Союза, составляло 277. Из них 97 — предприятия, которые производят пищевую продукцию, остальные — продукцию неживотного происхождения.

Ранее аналитики Da Vinci AG Analytic Group отмечали, что Украина смогла нарастить экспорт товаров в Евросоюз, но теряет рынки СНГ.