Рада хочет обеспечить украинцев двумя пенсиями: в чем подвох

Откладывать на "запасную" пенсию придется самому и немало.

Рада намерена обязать откладывать себе на пенсию дополнительно. aif.ua

Верховная Рада намерена обязать украинцев дополнительно откладывать себе на пенсию через негосударственные пенсионные фонды – еще 7% от заработка.

Благодаря этому в старости можно будет получать две пенсии – государственную и ту, которую отложили самостоятельно, пишет канал 24.

Соответствующий законопроект уже лежит в Раде. Согласно нему, вводится второй уровень пенсионного страхования. Речь идет об обязательном отчислении денег в негосударственные пенсионные фонды. Платить взносы начнут все, кому сейчас меньше 35-ти, сначала – 2% от заработка, но постепенно отчисления вырастут до 7%.

В Украине работает 64 негосударственных пенсионных фонда. Однако принимать эти обязательные взносы позволят не всем. Надежные учреждения определит нацкомиссия по ценным бумагам.

На данный момент добровольно отчислять деньги можно в любой негосударственный пенсионный фонд. Для этого надо принести паспорт и код налогоплательщика, уточнив, сколько денег вы желаете отдавать ежемесячно и как долго.

При этом пенсионная реформа не предусматривает отмену солидарной системы. Следовательно, молодое поколение будет вынуждено удерживать тех, кто уже не может работать. Потому что пенсионеры, которые работали еще при СССР, тоже должны за что-то жить.

Ранее в Минсоцполитики назвали условие начисления субсидий и трудового стажа "заробитчанам". Информацию озвучил руководитель ведомства Андрей Рева.

Напомним, в Минсоцполитики рассказали, когда повысят пенсионный возраст для украинцев. По мнению Ревы, проведенная реформа пенсионной сферы позволила отсрочить необходимость повышения пенсионного возраста.

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