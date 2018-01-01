Рада назначила нового главу Нацбанка

В парламенте постановление о назначении чиновника на пост поддержали 247 нардепов.

Яков Смолий стал главой НБУ УНИАН

В четверг, 15 марта, Верховная Рада во время заседания назначила и. о. председателя Национального банка Украины Якова Смолия главой регулятора.

Такое постановление — №7501 — поддержали 247 народных депутатов (необходимый минимум для принятия решения — 226 голосов политиков), пишет УНИАН.

Кандидатуру чиновника на пост предложил президент Петр Порошенко. Представитель главы государства в парламенте Ирина Луценко, выступая перед депутатами, отметила, что предложенная кандидатура в полной мере отвечает требованиям законодательства.

По ее словам, Смолий имеет научную степень кандидата экономических наук и работает в банковской системе Украины более 25 лет. Перед голосованием сам Смолий подчеркнул, что цель НБУ под его руководством остается неизменной — сохранение ценовой и финансовой стабильности, содействие экономическому росту и интеграция украинской финансовой системы с европейской.

Ранее Рада уволила Валерию Гонтареву с должности главы Нацбанка. Напомним, она была назначена председателе регулятора в июне 2014 года, стала первой женщиной на этом посту. В апреле 2017-го чиновница заявила, что подала в отставку.

В мае стало известно, что она уходит в вынужденный отпуск, пока парламент не примет решение о ее отставке. Обязанности главы НБУ начал исполнять тогда еще первый заместитель Гонтаревой — Яков Смолий.