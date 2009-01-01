Рада одобрила е-билеты в общественном транспорте

Такой проект закона поддержали 265 народных избранников.

Голосование в Верховной Раде, иллюстрация Reuters

Во вторник, 17 января, нардепы на заседанииприняли закон, который позволяет местным властям внедрять автоматизированные системы оплаты проезда, в частности, электронный билет, в городском и пригородном пассажирском транспорте.

Об этом пишет УНИАН.

В то же время агентство уточнило, что документ (№4121) поддержали 265 народных избранников.

"Местные органы власти должны иметь полномочия внедрять автоматизированные системы оплаты проезда в городском транспорте независимо от форм собственности и самостоятельно определять порядок их функционирования", — говорится в пояснительной записке.

Ожидается, что электронная система оплаты проезда может повысить прибыльность государственного транспорта и, как следствие, привести к сокращению необходимости бюджетного финансирования.

"Внедрение электронного билета будет способствовать повышению прозрачности учета фактически предоставленных услуг по перевозке льготных и других категорий пассажиров, исключению возможности использования фальшивых проездных документов, уменьшению эксплуатационных расходов перевозчиков на организацию и контроль сбора выручки", — говорится в документе.

Напомним, в конце 2016 года Верховная Рада приняла в целом проект закона о госбюджете на 2017 год, подготовленный Кабмином. Позже документ подписал президент Петр Порошенко.