Рада одобрила е-билеты в общественном транспорте

Такой проект закона поддержали 265 народных избранников.
Об этом пишет УНИАН.
В то же время агентство уточнило, что документ (№4121) поддержали 265 народных избранников.
"Местные органы власти должны иметь полномочия внедрять автоматизированные системы оплаты проезда в городском транспорте независимо от форм собственности и самостоятельно определять порядок их функционирования", — говорится в пояснительной записке.
Ожидается, что электронная система оплаты проезда может повысить прибыльность государственного транспорта и, как следствие, привести к сокращению необходимости бюджетного финансирования.
"Внедрение электронного билета будет способствовать повышению прозрачности учета фактически предоставленных услуг по перевозке льготных и других категорий пассажиров, исключению возможности использования фальшивых проездных документов, уменьшению эксплуатационных расходов перевозчиков на организацию и контроль сбора выручки", — говорится в документе.
Напомним, в конце 2016 года Верховная Рада приняла в целом проект закона о госбюджете на 2017 год, подготовленный Кабмином. Позже документ подписал президент Петр Порошенко.