Рада ратифицировала соглашение о свободной торговле с Канадой

Соглашение ЗСТ откроет для украиснких производителей свободный доступ к 98% канадского рынка.

Верховная Рада ратифицировала соглашение о создании зоны свободной торговли между Украиной и Канадой, которое откроет для отечественных производителей свободный доступ к 98% канадского рынка.

За соответствующее решение проголосовало 272 народных депутата при 226 минимально необходимых, сообщает УНИАН.

"Соглашение о свободной торговле с Канадой — это первый документ после Соглашения об ассоциации с ЕС, который охватывает настолько большой рынок. Соглашение о свободной торговле открывает возможности для украинского бизнеса.

Соглашение также позволит продолжить переориентацию украинских предприятий на все рынки, кроме российского", — сказал первый вице-премьер - министр экономического развития и торговли Степан Кубив, представляя законопроект.

Напомним, ранее Сенат Канады поддержал ратификацию Соглашения о свободной торговле с Украиной