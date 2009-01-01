Растрата почти 150 миллионов. Задержаны две "шишки" из Минобороны

Возможных злоумышленников правоохранители обезвредили сегодня.

Минобороны, иллюстрация novostimira.com.ua

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили коррупционную схемув сумме более 149 млн гривен при закупке топлива для Министерства обороны.

Об этом говорится на сайте НАБУ.

В ведомстве уточнили, что сегодня — 11 октября — правоохранители задержали двух подозреваемых в причастности к преступлению — замминистра обороны и директора Департамента госзакупок и поставок материальных ресурсов министерства.

По версии следствия, в начале 2016-го комитет по конкурсным торгам Минобороны организовал процедуру открытых торгов на закупку топлива. По их результатам 26 апреля того же года комитет по 14 лотам утвердил к оплате предложения одного из участников торгов как самые экономически выгодные.

Позже — 13 и 18 мая — министерство и победитель заключили 14 договоров о поставках топлива для техники специального назначения за счет госсредств на общую сумму более миллиарда гривен.

По данным досудебного расследования, на протяжении июня-августа 2016-го при отсутствии каких-либо правовых оснований для внесения изменений в договоры о закупке товаров заказчик и поставщик заключили ряд дополнительных соглашений, в соответствии с которыми была безосновательно увеличена цена за единицу товара в среднем на 16% от начальной цены. В следствие этого поставщику безосновательно и незаконно были перечислены бюджетные средства на общую сумму 149 млн 339 тыс. гривен.

"Следствие считает, что, согласно установленным в ходе досудебного расследования фактов, должностные лица Министерства обороны Украины по предварительному сговору с представителями коммерческого предприятия совершили преступление, предусмотренное ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением)", — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что в Мукачево Закарпатской области чиновники одного из коммунальных предприятий местного горсовета присвоили почти 4,7 млн гривен бюджетных средств.