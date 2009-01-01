"Райские бумаги". Журналисты опубликовали новое расследование об офшорах

Журналисты раскрыли новые схемы уклонения политиков от уплаты налогов, проанализировав около 13,4 миллиона секретных документов.
Соответствующие данные были опубликованы на сайте Международного консорциума журналистских расследований, пишет "Лига".
Так, весной 2017 года авторы проекта Panama Papers, участники Международного консорциума журналистов-расследователей совместно с Центром расследований коррупции и организованной преступности получили доступ к новым документам и собрали данные о владельцах оффшорных компаний из 20 юрисдикций, которые расположены в основном на экзотических островах.
Журналисты раскрыли новые схемы уклонения политиков от уплаты налогов, проанализировав около 13,4 миллиона секретных документов.
В материалах участники проекта раскрывают связи чиновников Белого дома и президента США Дональда Трампа с российскими приближенными президента России Владимира Путина. В расследовании сказано, что американский министр торговли Уилбур Росс связан коммерческими отношениями с зарегистрированной в Великобритании компанией Navigator Holdings, которая, в свою очередь, сотрудничает с крупнейшим нефтехимическим холдингом России Сибур.
Как минимум 13 человек из ближайшего круга Трампа являются фигурантами этого дела. Например, в документах фигурировало имя Джареда Кушнера, который является одним из наиболее высокопоставленных советников Белого дома и зятем главы США.
Также рассказывается о бывшем соратнике беглого президента Украины Виктора Януковича. Так, Антон Пригодский купил через офшорную мальтийскую компанию 37-метровую яхту Santa Maria T, которая стоит более 13 миллионов евро. Однако с помощью покупки через свою мальтийскую компанию TUC limited он смог избежать уплаты налога на добавочную стоимость (около 30% от стоимости яхты).
Ранее сообщалось, что 9 мая Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал интерактивную базу данных с информацией из "Панамского архива" о 200 тысячах офшорных компаний.
3 апреля в "Панамском архиве" были опубликованы расследования об офшорах более 100 известных мировых лидеров.
Также в обнародованных документах оказалась офшорная компания, созданная на имя Петра Порошенко в августе 2014 г., когда он уже занимал пост Президента Украины. Данные об этой компании не были указаны в декларациях Порошенко.
Читайте также по теме мнения экспертов: Панамские документы: чем офшорный скандал грозит украинским политикам