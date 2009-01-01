Журналисты раскрыли новые схемы уклонения политиков от уплаты налогов, проанализировав около 13,4 миллиона секретных документов.

Опубликовано новое расследование об офшорах goccp.com

В воскресенье вечером, 5 ноября, 400 журналистов из 67 странах одновременно опубликовали разоблачительные материалы об офшорах и финансовых махинациях политиков и чиновников разного уровня в рамках проекта Paradise Papers или "Документы с райских островов".

Соответствующие данные были опубликованы на сайте Международного консорциума журналистских расследований, пишет "Лига".

Так, весной 2017 года авторы проекта Panama Papers, участники Международного консорциума журналистов-расследователей совместно с Центром расследований коррупции и организованной преступности получили доступ к новым документам и собрали данные о владельцах оффшорных компаний из 20 юрисдикций, которые расположены в основном на экзотических островах.

Журналисты раскрыли новые схемы уклонения политиков от уплаты налогов, проанализировав около 13,4 миллиона секретных документов.

В материалах участники проекта раскрывают связи чиновников Белого дома и президента США Дональда Трампа с российскими приближенными президента России Владимира Путина. В расследовании сказано, что американский министр торговли Уилбур Росс связан коммерческими отношениями с зарегистрированной в Великобритании компанией Navigator Holdings, которая, в свою очередь, сотрудничает с крупнейшим нефтехимическим холдингом России Сибур.

Как минимум 13 человек из ближайшего круга Трампа являются фигурантами этого дела. Например, в документах фигурировало имя Джареда Кушнера, который является одним из наиболее высокопоставленных советников Белого дома и зятем главы США.

Также рассказывается о бывшем соратнике беглого президента Украины Виктора Януковича. Так, Антон Пригодский купил через офшорную мальтийскую компанию 37-метровую яхту Santa Maria T, которая стоит более 13 миллионов евро. Однако с помощью покупки через свою мальтийскую компанию TUC limited он смог избежать уплаты налога на добавочную стоимость (около 30% от стоимости яхты).

Ранее сообщалось, что 9 мая Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал интерактивную базу данных с информацией из "Панамского архива" о 200 тысячах офшорных компаний.

3 апреля в "Панамском архиве" были опубликованы расследования об офшорах более 100 известных мировых лидеров.

Также в обнародованных документах оказалась офшорная компания, созданная на имя Петра Порошенко в августе 2014 г., когда он уже занимал пост Президента Украины. Данные об этой компании не были указаны в декларациях Порошенко.

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