Размером с кредитку. В Японии выпустили в продажу самый маленький в мире смартфон

Дисплей у смартфона обычный монохромный, разрешением 128 х 64 пикселей. Емкость батареи составляет 550 мА / час., этого вполне хватает на 72 часа.

В Японии выпустили самый маленький в мире смартфон фото: gagadget.com

В Японии компания FutureModel выпустила в продажу самый маленький в мире смартфон NichePhone-S, размеры которого немного больше, чем кредитная карточка, а его вес составляет 38 гр.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что габариты NichePhone-S — 90 х 50 мм, толщиной он 6,5 мм. Смартфон работает на двухъядерном процессоре MediaTek MT6572A и на операционной системе Android 4.2 Jelly Bean.

Дисплей у смартфона обычный монохромный, разрешением 128 х 64 пикселей. Емкость батареи составляет 550 мА / час., этого вполне хватает на 72 часа работы в режиме ожидания или на 3 часа непрерывного разговора.

NichePhone-S имеет Wi-Fi и Bluetooth, диктофон, будильник и музыкальный проигрыватель, который может воспроизводить музыку с облачного хранилища.

Напомним, ранее сообщалось, что Motorola изобрела самовосстанавливающийся экран смартфонов‍.