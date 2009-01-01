Реабилитация бизнеса в Украине возглавляется компанией "STAR MARKETING" умеет привлечь клиентов, раскрутить сайт или продвинуть страницу

Улучшение сайта и грамотное продвижение

— +100 новых звонок

— +1000 обращений на сайт

— +2% рост конверсии

— +20% ежемесячное увеличение

— Стабильный рост заказов и продаж

Что получают клиенты, заказывая сайт "под ключ"?

Мы даем четкое понимание реальной окупаемости, логично предположить, что владелец ресурса ожидает взлёта продаж и расширение партнерского списка сразу после запуска. Однако всемирной сетью сегодня пользуются более 3 млрд человек и каждый предприниматель желает заполучить часть клиентов из этого числа. Соответственно, конкурирующих официальных сайтов и торговых площадок много. Если ввести поисковых запрос в Google, Yandex, Ukr.net и тд.

Экспресс продвижение Вашей страницы VS Стандартное Продвижения Вашего сайта

Поиск Google выдает более 100 000 результатов. Сео-оптимизаторы компании "StarMarketing" определили, что на первую ссылку в списке результатов это ТОP 1 Google кликают импульсивно 90-100% пользователей. Посмотреть и кликнуть на 2 и 3 ТОP 3 Google ссылки идут 70-90% любопытных людей. До 5 ссылки(ТОP 5 Google) доходят вдумчивые, хозяйственного склада характера 50-70% читателей. До 10 строки доходит 30-50% визитеров, если они не нашли нужной информации выше, им нужен уникальный контент, изюминка. До конца страницы могут опуститься только 20% гостей гугла или яндекса и всего 10% из них перейдут на вторую страницу и 1% на третью. На сайте компании СтарМаркетинг вы сможете узнать секреты seo технологий и успешной оптимизации сайта.

Star-Marketing - лучшее продвижение сайтов в Одессе

Престижная компания с миллионными долларовыми оборотами или претендующая на это в перспективе, обязана охватить 100% аудитории и быть в Поиске Яндекс ТОП 5.

С каждым днем выше. Что входит в комплекс продвижение сайтов в Одессе.

Быть в первой 3-ке Поиска Яндекс – значит иметь авторитет без лишнего лоска. Крепкий и стабильный. Вы получаете отличный результат за правильные вложения. Девиз этой позиции: "Ветер дует, но горы не двигаются".

Находиться в Яндекс ТОП5 удаётся немногим. Частные небольшие компании, имеющие высокую конкурентность в своем сегменте и амбиции устойчиво занять часть рынка, должны приложить усилия. Услуги международных перевозок, перелетов, покупка/продажа собственности за рубежом, европейские медицинские клиники и их представительства, страховые компании – должны обладать увлекательным содержимым, и правильными сео-инструментами, чтобы сформировать привязанность клиентов к себе надолго. Помните прекрасный афоризм: "Ничто так не портит экономику, как отсутствие конкуренции, и ничто так не портит жизнь, как ее наличие"? Она отражает суть данной позиции.

Яндекс и Google ТОП 10 реальная планка 2017

Совсем недорого обойдётся попадание в десяточку, сотрудники знают, как сделать это просто. Находясь в этом списке, из 40% дошедших к вам пользователей, около 80% совершат покупку у вас. Это те покупатели, которые найдут на вашей платформе, то уникальное предложение, которое они не смогли найти по ссылкам выше. Раскрутка сайта будет быстрой и сможет легко перепрыгнуть выше по списку, если обратиться к профессионалам Агентство стратегического интернет-маркетинга, по вашему желанию, закрепит высокий рейтинг компании надолго или навсегда.

"Когда вам в голову пришла хорошая идея – действуйте незамедлительно".

Джон Риз, специалист по интернет-маркетингу