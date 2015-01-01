Реалии ДНР: боевики решили закрыть шахты в Макеевке

В ближайшее время оккупанты намерены остановить работу и одной из самых мощных шахт региона.

Боевики решили закрыть шахты в Макеевке news-hot.net

На оккупированной территории Донбасса боевики террористической ДНР собрались закрывать шахты, что вызвало серьезное недовольство местных горняков.

Об этом сообщает источник в Службе безопасности Украины, сообщает online.ua.

"Получена информация о закрытии добывающих угольных шахт на территории города Макеевка, Шахтерского района Донецкой области и прилегающих районов, где остаются работать только 2-3 шахты", — отметил источник.

Также он сообщил, что в ближайшее время оккупанты намерены остановить работу и одной из самых мощных шахт региона — "Ясиноватой-Глубокой".

"На шахте значительная задолженность по выплате заработной платы. В отдельных случаях зарплата у шахтеров составляет лишь 2-3 тысячи рублей (600-800 гривен — ред.), которая к тому же не всегда выплачивается", — добавил он.

По словам источника, эти действия боевиков "приводят к росту социального недовольства, которое проявляется в форме выражения негодования со стороны шахтеров в адрес дирекции шахт и руководству ДНР".

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР добычи угля нет, шахты закрывают, а сотни горняков увольняют.