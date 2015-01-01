Реалии ЛНР: в Первомайске боевики разбирают шахту, везут металл в Россию

"Власти" псевдореспублики неспособны обеспечить работу промышленности, отметили в Минобороны.

Боевик ЛНР, иллюстрация lug-info.com

на шахте "Мария-Глубокая" (прежнее название им. Менжинского) злоумышленники демонтируют металлоконструкции.

Об этом говорится на странице Главного управления разведки (ГУР) Минобороны в Facebook.

По данным ведомства, террористы вывозят разобранные конструкции в Россию как металлолом.

"Из-за неспособности "власти", действующей на оккупированной территории Украины, обеспечить функционирование промышленности, продолжается упадок и разорение предприятий", — отметили в ГУР.

Ранее нардеп, координатор группы "Информсопротивление" Дмитрий Тымчук писал, что население и боевики террористической ЛНР недовольны "политикой" главаря "республики" Игоря Плотницкого, в частности, из-за закрытия шахт.