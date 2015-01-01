"Реформаторский". Порошенко одобрил госбюджет-2017

Документ значительно улучшает инвестиционный климат в нашей стране, считает президент.
Об этом говорится на сайте главы государства.
В то же время политик подчеркнул, что документ является социальным, реформаторским.
"… защищает украинского производителя, украинского работника, значительно улучшает инвестиционный климат в стране", — отметил президент.
По словам Порошенко, "важно, что поднимается зарплата учителей, врачей, в первую очередь квалифицированных работников". "И мы наконец имеем возможность, чтобы человек, который работает,... имел соответствующее материальное обеспечение", — добавил он.
Напомним, после того, как Верховная Рада в первом чтении одобрила проект госбюджета на следующий год, эксперты рассказали "Главреду", в каких правках он нуждается. Ознакомиться с мнениями аналитиков можно здесь.