Регистрация авто и крупные штрафы. В Раде готовят наказание за "евробляхи"

Водители авто на еврономерах могут начать организовывать протесты.

В Раде готовит наказание за "евробляхи" telegraf.com.ua

В Украине для владельцев автомобилей на еврономерах могут ввести штрафы до 170 тысяч гривень.

В Раде утверждают, что это вынужденный ход, а водители еврономеров парируют, что в долгу не останутся и начнут организовывать протесты, пишет "Сегодня".

В парламентском комитете по вопросам налоговой и таможенной политики, недавно депутаты предоставили Объединению собственников авто на еврономерах выдержки из практически итогового законопроекта, в которых речь идет о "кнуте" для таких водителей. Пока идет обсуждение и в парламент документ еще не подан. В случае его принятия украинцы смогут по стране ездить на авто, зарегистрированном на иностранную компанию, до 10 дней. Если нужно дольше — придется показать документы, подтверждающие такую необходимость. А если человек, который ввез в Украину машину, передаст ее в пользование кому-то другому или разберет на запчасти, то ему грозит штраф 17 тысяч грн.

Также депутаты хотят ввести обязательную регистрацию машин, которые въезжают в страну более чем на 30 дней. За превышение сроков нахождения в Украине вводятся новые штрафы — от 850 грн до 17 тыс. грн, а если авто принадлежит юрлицу, то максимальный штраф может составлять и 170 тыс. грн.

Владельцы нерастаможенных авто в ответ на предложенные парламентом ограничения уже заявили, что готовы к радикальным мерам — блокировать, например, пограничные пункты пропуска и трассы государственного значения. Водители не хотят, чтобы законопроект был принят. Кроме того, владельцы автомобилей на еврономерах заявили, что одна из ключевых их целей — введение доступных тарифов на растаможку транспорта, а не многотысячные штрафы или конфискация авто. Сам же законопроект они назвали карательным.

"Мы хотим, чтобы растоможка не превышала 1 тыс. долларов, а с введением нового закона она может подорожать до 2,5 тысяч долларов.", — считают водители.

Напомним, ранее генеральный директор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко отметил, что Украина могла бы перенять опыт Молдовы и ввести специальный сбор за передвижение по своим дорогам автомобилей с регистрацией на европейских номерах и иностранцев.

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