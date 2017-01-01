Рейтинг экономической свободы. Украину признали худшей в Европе

В рейтинге учтены 12 свобод от права собственности до финансовой свободы.

Украина заняла 150-е место в рейтинге Heritage Foundation international-relations-tourism.karazin.ua

Украина заняла 150-е место среди 186 стран мира в очередном рейтинге экономической свободы американского аналитического центра Heritage Foundation.

При этом Украина набрала 51,9 пункта из 100 возможных. Причем за прошлый год показатель Украины вырос на 3,8 пункта, что иллюстрирует положительные изменения восьми из 12 экономических свобод, существенные изменения сказались на монетарной свободе и свободе инвестирования, говорится на сайте центра.

Украина оценена последней среди 44 стран Европы, а ее рейтинг ниже региональных по общемировым показателям.

"Значительный прогресс был достигнут в осуществлении реформ, чтобы сделать страну более процветающей, демократической и прозрачной, однако нужно внедрять больше преобразований, включая борьбу с коррупцией, развитие рынков капитала, приватизации государственных предприятий и совершенствования законодательной базы и верховенства права. Общий интерес западных реформ уменьшился, при этом экономическая стагнация продолжается", — говорится также на сайте рейтинга.

В рейтинге учтены 12 свобод от права собственности к финансовой свободе. Три показателя Украины оценены хуже, чем в прошлом году. Это право собственности, свобода торговли, целостность управления. Показатель финансовой свободы остался на прошлогоднем уровне.

Украина находится в группе стран с преимущественно не свободной экономикой. Есть еще четыре группы стран: со свободной экономикой, преимущественно свободной экономикой, умеренно свободной экономикой и депрессивной экономикой.

Победителем нынешнего рейтинга стал Гонконг (результат — 90,2), далее следуют Сингапур (88.8), Новая Зеландия (84.2), Швейцария (81.7), Австралия (80.9), Ирландия (80,4).

Напомним, ранее экс-министром экономики Украины Виктор Суслов во время чата в "Главреде" заявил, что без внешнего финансирования Украине угрожает дефолт и крах экономики.