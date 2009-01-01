России на заметку: на Аляске открыто крупное месторождение нефти

Запасы месторождения, обнаруженного на полуострове, оцениваются в 1,2 млрд баррелей.

Нефтяная платформа, иллюстрация Reuters

В четверг, 9 марта, испанская нефтедобывающая компания Repsol и ее американский партнер — компании Armstrong Energy — заявили об открытии новогона Аляске.

Это месторождение является крупнейшим из открытых на суше на территории Соединенных Штатов за последние 30 лет, сообщает издание Deutsche Welle.

Объем извлекаемых запасов углеводородов, по оценкам самой компании, составляет 1,2 миллиарда баррелей. Начиная с 2021 года ежедневная добыча нефти здесь может составить до 120 тысяч баррелей. Для сравнения это больше, чем добывается на одном из крупнейших российских месторождений — Приобском.

Компания Repsol занималась геологоразведкой на Аляске с 2008 года.

Напомним, 9 марта мировые цены на нефть существенно снизились на данных минэнерго США о резком росте коммерческих запасов сырья в стране.