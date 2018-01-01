Россия испытала в Крыму турбину Siemens

В Siemens заявили, что тестирование произошло без их согласия.

В Крыму прошли испытания немецкой турбины

В аннексированном Россией Крыму прошли испытания изготовленной в Германии турбины Siemens

В заявлении российского Министерства энергетики говорится, что турбина успешно прошла тест на одном из двух новых энергоблоков вблизи Симферополя, сообщает агентство Reuters.

По мнению экспертов, России будет сложно активировать турбины и программное обеспечение без помощи консультантов Siemens.

При этом в компании Siemens заявили, что тестирование произошло без их согласия.

Напомним, в середине июля 2017 года Россия доставила в аннексированный Крым четыре газовые турбины, которые по внешнему виду напоминают оборудование производства немецкого концерна Siemens. В компании заявили, что имеют доказательства, что все четыре турбины, которые поставлялись для осуществления проекта на юге России, вместо этого незаконно попали в Крым.

Как известно, в ЕС запретили фирмам вести бизнес-дела в Крыму после аннексии полуострова в 2014 году.

Ранее сообщалось, что Россию наказали за поставки немецких турбин в Крым. ЕС расширил санкционный список.

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