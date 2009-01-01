Россия признала, что продает краденный на Донбассе украинский уголь

Сепаратисты отправляют в Россию без малого 1 млн тонн угля в месяц.

Россия помогает боевикам ЛДНР продаватьна международных рынках, чтобы те получали наличные, которые остро требуются на выплату пенсий и социальные расходы, в обход блокады, которую ввел официальный Киев.

Об этом журналисты Bloomberg Степан Кравченко и Анна Андрианова, перевод статьи которых публикует InoPressa.ru.

"Заместитель министра экономики РФ Сергей Назаров сказал, что, по данным на август, сепаратисты отправляют в Россию без малого 1 млн тонн угля в месяц через общую границу и тем самым наращивают свои доходы, чтобы содержать 4 млн жителей сепаратистских регионов на востоке Украины. Россия реэкспортирует уголь в третьи страны через морские порты, сообщил он в интервью, подтвердив обвинения украинской стороны в том, что Россия содействует мятежникам в установлении торговых связей", — говорится в статье.

"Из своего кабинета в облицованной бежевыми панелями башне напротив Московского зоопарка Назаров, экс-директор угольной компании, руководит российской комиссией по гуманитарной помощи самопровозглашенным ДНР и ЛНР", — повествуют журналисты.

"По словам чиновника, повстанцы, которые когда-то полностью зависели от помощи Москвы, а иначе не могли выжить, теперь зарабатывают на торговле углем и поступлениях местных налогов достаточно, чтобы каждый месяц выплачивать жителям региона 5 млрд рублей из бюджета", — пишут авторы.

Назаров сказал, что Киеву следует начать со снятия блокады. "Если это произойдет, Россия поддержит восстановление контроля Украины над ее активами в областях, подконтрольных повстанцам, так как для Москвы это "значило бы, что отпадет одна причина для головной боли", — пересказывает издание.

"По словам Назарова, попытка России аннексировать оккупированные боевиками территории таким же образом, как она взяла под контроль Крым, стала бы "тяжелым бременем" в экономическом отношении. Он сказал, что чиновники не подсчитывали издержки, так как подобное решение "не ожидается", — говорится в статье.

Ранее "Главред" сообщал, что таможенные органы РФ официально признают завоз антрацита с захваченных шахт на Донбассе.

На сайте Южного таможенного управления Федеральной таможенной службы РФ было указано, что в мае 2017 года в Ростовскую область РФ из Украины поступило 58,652 тыс. тонн антрацита стоимостью 3,14 млн долл., в январе-мае — 236,568 тыс. тонн стоимостью 13,044 млн долл.