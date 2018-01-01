Россия впервые проиграла суд в Гааге о компенсации убытков в аннексированном Крыму

Речь идет о сумме в 159 млн долларов.

Украинские инвесторы выиграли суд в Гааге по Крыму. "Подробности"

России придется выплатить компенсацию ряду украинских инвесторов за аннексию Крыма.

Таково решение Международного арбитража в Гааге (Нидерланды). Речь идет о сумме в 159 млн долларов, говорится в сюжете ТСН.

Суд постановил, что РФ несет ответственность за нарушение прав украинских инвесторов, начиная с 21 марта 2014 года – даты подписания президентом РФ Владимиром Путиным указа об аннексии Крыма.

Это первое решение в истории, по которому Россия вынуждена платить компенсацию за аннексию полуострова. Поэтому неудивительно, что решение уж назвали победой украинских компаний.

Сейчас на деньги от РФ могут рассчитывать 18 украинских компаний и одно физическое лицо, имени которого не оглашают. Среди них есть телерадиокомпания ТРК "Жиса", входившая в группу "1+1 медиа".

Ранее дипломат объяснил, в чем главная ошибка Волкера относительно России и Крыма. Украине нужно выждать момент, чтобы победить РФ, считает эксперт.

Ранее в докладе Гаагского суда отмечалось, что на Донбассе произошел международный военный конфликт.

Читайте наши новости в Facebook