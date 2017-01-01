Россия является крупнейшим поставщиком угля в Украину

Более половины от всего объема поставок угля в Украину пришлись именно на Россию.

Крупнейшими поставщиком угля для Украины в прошлом году являлись Россия, США и Канада.

Такие данные приводит Государственная фискальная служба, сообщает УНИАН.

Согласно данным ведомства, в 2017 году Украина закупила российского угля на 1,6 миллиарда долларов, что на 56,6% больше, чем год назад.

По данным ведомства, всего в 2017 году Украина увеличила закупки угля за рубежом почти вдвое по сравнению с 2016-м: с 1,5 до 2,7 миллиардов долларов США. Более половины от всего объема поставок пришлись именно на Россию.

Вторым по важности поставщиком угля стали США, у которых Украина в 2017 году закупила угля на 0,7 миллиарда долларов.

Третьим среди поставщиков угля в нашу страну оказалась Канада, у которой Украина купила угля на 0,2 миллиарда долларов.

На другие страны пришлось 327,6 миллиона долларов.

Экспорт каменного угля и антрацита в 2017 году вырос в 2 раза и достиг 105,5 миллиона долларов.

Напомним, ранее в России официально признали воровство украинского угля на Донбассе.