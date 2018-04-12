Российская экономика медленно умирает — эксперт

У РФ "возможности привлекать капитал стремятся к нулю", подчеркнул Шапран.
На глазах тают резервы России, "возможности привлекать капитал стремятся к нулю", рассказал он "Апострофу", комментируя новые американские санкции против страны.
"Но главное, что сейчас уже видно — США стараются обеспечить технологическую изоляцию экономики РФ", — отметил собеседник.
Ранее российский финансист и блогер Слава Рабинович говорил, что при президенте Владимире Путине Россия не производит вообще ничего, кроме традиционного перечня своего сырьевого экспорта, политик устраивает экономическую и финансовую катастрофу для страны.