Российская экономика медленно умирает — эксперт

У РФ "возможности привлекать капитал стремятся к нулю", подчеркнул Шапран.

Резервы России тают на глазах, отметил эксперт Reuters

Член исполкома Украинского общества финансовых аналитиков Виталий Шапран заявил, что " российская экономика медленно умирает".

На глазах тают резервы России, "возможности привлекать капитал стремятся к нулю", рассказал он "Апострофу", комментируя новые американские санкции против страны.

"Но главное, что сейчас уже видно — США стараются обеспечить технологическую изоляцию экономики РФ", — отметил собеседник.

Ранее российский финансист и блогер Слава Рабинович говорил, что при президенте Владимире Путине Россия не производит вообще ничего, кроме традиционного перечня своего сырьевого экспорта, политик устраивает экономическую и финансовую катастрофу для страны.