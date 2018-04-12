Сегодня, 10:30 RSS

Российская экономика медленно умирает — эксперт

Сегодня, 08:28

У РФ "возможности привлекать капитал стремятся к нулю", подчеркнул Шапран.

Россия,флаг,люди
Резервы России тают на глазах, отметил эксперт Reuters
Член исполкома Украинского общества финансовых аналитиков Виталий Шапран заявил, что "российская экономика медленно умирает".

На глазах тают резервы России, "возможности привлекать капитал стремятся к нулю", рассказал он "Апострофу", комментируя новые американские санкции против страны.

"Но главное, что сейчас уже видно — США стараются обеспечить технологическую изоляцию экономики РФ", — отметил собеседник.

Ранее российский финансист и блогер Слава Рабинович говорил, что при президенте Владимире Путине Россия не производит вообще ничего, кроме традиционного перечня своего сырьевого экспорта, политик устраивает экономическую и финансовую катастрофу для страны.
Теги:  
Россия, США, санкции, экономика, Виталий Шапран
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...