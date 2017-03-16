Российский ВТБ не может продать в Украине свои два банка

В банке намерены сокращать размер бизнеса, расходы, продавать активы, забирать кредиты и всякие залоги продавать.

В российской банковской группе ВТБ заявили, что не могут продать свои два банка в Украине — ВТБ и "БМ Банк" (достался после покупки "Банка Москвы").

Об этом в кулуарах Восточного экономического форума сказал глава российского ВТБ Андрей Костин, пишет "Интерфакс".

"Будем сокращать размер бизнеса и расходы, продавать потихоньку активы, забирать кредиты, что можно, и всякие залоги продавать. И оттуда сворачиваться. Продать там, наверное, никто ничего не даст", — сказал Костин.

Стоит отметить, группа ВТБ еще в мае 2016 года заявила о намерении продать свои украинские "дочки" в случае появления интересных предложений. Однако уже в июне руководство ВТБ сообщило, что приостановило активный поиск покупателей. Разговоры об уходе группы с украинского рынка возобновились в марте 2017-го, после того, как Украина ввела санкции в отношении украинских банков с российским государственным капиталом. Введенные на год ограничения запрещают им осуществлять любые финансовые операции в пользу материнских структур.

Руководство ВТБ не раз заявляло, что украинская власть не хочет продажи банков. Нацбанк не одобрил ни одну из заявок от потенциальных покупателей.

Ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко ввел санкции против российских банков в Украине.

фото: informator.dp.ua